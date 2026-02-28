La supuesta víctima de acoso en el PSOE de Gijón declinó inicialmente presentar denuncia contra Iván Álvarez Raja, cuando el partido se lo planteó

La afiliada del PSOE que denunció un supuesto caso de acoso sexual por parte del secretario de Ideas y Programas del PSOE de Gijón, Iván Álvarez Raja, declinó adoptar esa medida cuando el PSOE de Gijón la emplazó ante los comentarios que había estado divulgando respecto a un supuesto caso de acoso por parte de un miembro de la ejecutiva local, al que por entonces la supuesta víctima no identificó. La dirección federal del PSOE ha decidido ahora suspender cautelarmente como afiliado a Iván Álvarez Raja, tramitando también su baja como asesor del grupo municipal socialista.

Desde el sector crítico del PSOE de Gijón se ha solicitado a la dirección local del partido la convocatoria de una asamblea extraordinaria ante lo acontecido y fuentes de ese ámbito señalan que a la dirección local ya habían llegado rumores sobre el supuesto caso de acoso sexual cuando Raja fue contratado para un puesto en el grupo municipal.

La supuesta víctima había sido citada el año pasado por el secretario de organización del PSOE de Gijón ante las afirmaciones que estaba realizando a través de redes sociales. Se le conminó en ese momento a formalizar una denuncia a través de los canales internos, algo que la mujer rehusó. La presentación de esa denuncia era un requisito indispensable para poder adoptar medidas.

El PSOE de Gijón desconoce si este caso está o no vinculado con la decisión federal de suspender ahora cautelarmente de militancia a Iván Álvarez Raja, aunque múltiples fuentes del partido afirman que no ven otra posibilidad.

La secretaría de organización inició consultas para conocer cómo actuar ante esta situación, algo que llevó a enviar un informe a la FSA que luego esta trasladó a Ferraz.

Sede del PSOE en Ferraz. / Efe

El PSOE de Gijón ha difundido este sábado, a través de Facebook, un comunicado bajo el encabezamiento "tolerancia cero", en el que indica que "la suspensión cautelar de un militante de esta agrupación se deriva de una denuncia de la que, por los propios protocolos internos, se desconocen los detalles".

También se resalta que "el compromiso de los y las socialistas contra cualquier tipo de acoso es claro y manifiesto, y más aún en una agrupación centenaria como la nuestra".

Sin identificar a nadie

La dirección local del partido añade que "sólo ha tenido información de una persona que, el año pasado, sin identificar a nadie, manifestó al hilo de otras cuestiones, que podría haber sufrido actitudes inapropiadas. Desde ese mismo instante, se la conminó a presentar una denuncia formal -ya que es condición sine qua non tal y como establece el protocolo interno- para poder actuar de manera inmediata".

En este comunicado se añade que "esta persona rehusó en todo momento la posibilidad de denunciar. Desconocemos si esta situación está o no vinculada a las informaciones" publicadas tras la decisión federal de suspender cautelarmente de militancia a Iván Álvarez Raja (al que no citan en el comunicado).

Pese al rechazo de la supuesta víctima a denunciar por los canales internos el supuesto caso de acoso, "desde la Secretaría de Organización se iniciaron todas las consultas posibles a nivel orgánico para saber cómo actuar".

Desde el PSOE local se añade que "estas situaciones afectan de manera directa a personas y en atención a las instrucciones de la Comisión Ejecutiva Federal, la organización se reserva el derecho a emprender acciones legales contra quienes vulneren la confidencialidad que requiere el caso".