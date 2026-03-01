El detenido por el crimen del mendigo lo mató con una navaja mientras dormía

Con una navaja y mientras su víctima dormía. Esta es la principal hipótesis sobre la mesa para esclarecer la muerte de L. A. A. P., el gijonés de 59 años que pernoctaba habitualmente a la puerta de un bar cerrado desde hace años en la plaza Nicanor Piñole y que apareció sin vida con una herida en el cuello que le afectó a la carótida el pasado viernes. La investigación sigue avanzando y, una de las claves, es la localización de la supuesta arma del crimen que ya está en poder de los agentes gracias a la labor de trabajadores del Ayuntamiento que la localizaron en una alcantarilla próxima. El detenido por estos hechos, A. M. R., de 48 años y natural de La Coruña, localizado por agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (Udev), se acogió ayer a su derecho a no declarar, arropado en todo momento por su abogada, del turno de oficio, y está previsto que mañana lunes pase a disposición judicial. En funciones de guardia se encuentra la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Gijón.

El hallazgo del presunto objeto homicida será clave para depurar responsabilidades en el crimen. Se sabe por el examen forense preliminar que se llevó a cabo "in situ" que la víctima presentaba un corte en el cuello de unos cinco centímetros hacia adentro compatible con algo punzante. En concreto, como desveló ayer LA NUEVA ESPAÑA, podría tratarse de una navaja por el tipo de herida. Esta arma blanca ya está en manos de la Policía Nacional. Fueron trabajadores municipales, según las fuentes próximas consultadas, quienes drenaron sumideros de alcantarillado del entorno del crimen en la tarde del pasado viernes hasta dar con la navaja en cuestión. Ahora serán las pesquisas posteriores y los análisis científicos las que permitan confirmar que, en efecto, esa arma blanca terminó con la vida del gijonés L. A. A. P.. Este hombre contaba con antecedentes y era conocido por la policía por conflictos previos, como la agresión a su madre en los últimos tiempos.

El cuerpo de este gijonés apareció tapado parcialmente con una manta y rodeado de cartones y otros enseres. Sus piernas estaban "como colgando, casi tocando la acera", describió una vecina que se percató de su presencia. Hasta la zona se desplazaron agentes de la Policía Científica y de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (Udev) para recabar pruebas que apoyen la acusación. Las pesquisas se prolongaron desde casi las ocho de la mañana, cuando se encontró el cuerpo, hasta casi pasada la una y media de la tarde, cuando los servicios funerarios, con permiso judicial, trasladaron el cadáver hasta el Instituto de Medicina legal donde ayer se le practicó la autopsia.

Según ha podido confirmar este periódico, el mendigo gijonés falleció a consecuencia de un shock hipovolémico provocado por un corte en el cuello que le seccionó la carótida. Además, este individuo no presentaba heridas defensivas, según confirman los resultados de la autopsia, por lo que la hipótesis principal apunta a que el detenido le atacó mientras dormía y, en consecuencia, sin opción alguna de defensa. Otro dato que apoya esta posibilidad es que la víctima había ingerido gran cantidad de alcohol en las horas previas al crimen, por lo que debía encontrarse con sus facultades mermadas cuando sufrió el ataque. Lo mismo podría ocurrir con el investigado, pues en más de una ocasión se intervino policialmente con él cuando estaba en estado de embriaguez.

Saber qué motivó este apuñalamiento todavía no está claro, toda vez que el único investigado se acogió ayer a su derecho a no declarar por consejo de su abogada. Mañana tiene oportunidad de pronunciarse ante la jueza en funciones de guardia y, presumiblemente, arropado de nuevo por la misma dirección letrada. También podría optar por guardar silencio y su futuro más inmediato dependerá entonces de las pruebas que aporte la Policía Nacional para ver si acaba en prisión preventiva o en libertad provisional.

Las pesquisas de la Udev, encargados de resolver los casos más graves en la ciudad (como la muerte de Susana Sierra, recientemente, o la del dj Eloy Malnero, por citar unos ejemplos), siguen su curso. El día de autos, los agentes recabaron pruebas y vestigios a la puerta del pub que hace esquina entre la calle Alfredo Truan y la plaza Nicanor Piñole para aportar al atestado. También se interesaron por las grabaciones de las cámaras de seguridad de comercios próximos como el parking o una tienda. Todas esas pruebas que se han ido recabando, además de los resultados de la autopsia y el análisis de la navaja, ayudarán a esclarecer la muerte de esta persona sin hogar que perdió la vida en el centro de Gijón.