Una exposición para "el fundamento poético del arte de Amador", en el Museo Evaristo Valle de Gijón

Con la asistencia entre el público de artistas plásticos como Pablo Maojo, Román Rodríguez, Fernando Alba, Bernardo Sanjurjo, Miguel Galano, Fernando Redruello o José Pañeda, se inauguró este domingo en el Museo Evaristo Valle de Gijón la exposición "Centenario Amador (1926-2001)", con motivo de los cien años del nacimiento del escultor asturiano.

La muestra recoge piezas de pequeño y mediano formato de colecciones particulares localizadas por los hijos del escultor, Amador y Cecilia Rodríguez Calvo. Obras prácticamente inéditas para el público como resaltó el comisario de la muestra, Francisco Zapico, quien señaló que a través de la exposición permite "acercarse al fundamento poético, a la teoría o causa profunda del arte de Amador".

El hijo del escultor, por su parte fue el encargado de dar las gracias a los coleccionistas privados de distintos rincones de España que han prestado las obras de su padre para que sea posible " ahormar algo que tiene que ver con el tema más emocional. Amador al final de su vida, su pensamiento, y a la hora de hacer una reflexión sobre la obra, siempre pensaba un poco desde la discreción, mantener una obra en silencio e incluso llegar a él. Eso fue el origen de la exposición, concretamente con la Fundación Museo Evaristo Valle", señaló Amador Rodríguez Calvo.

Apuntó también el hijo del escultor que la obra de su padre y esta muestra "pone en valor un tipo de relación que marcó a Amador con la gente que la rodeó durante bastante tiempo", tanto con la familia como con los "amigos entrañables, que los hijos han salido a mantener".

Museo Casa Natal de Jovellanos

El cartel de la exposición ha sido elaborado por Pablo Maojo y será el mismo de la muestra complementaria a esta que sobre el escultor va a acoger el Museo Casa Natal de Jovellanos "con material procesual importante para entender la obra de Amador", señaló el director del Museo Casa Natal de Jovellanos, Saturnino Noval García.

El comisario de la exposición, Francisco Zapico, apuntó que "las dos exposiciones están conexas y se complementan para dar una visión muy hermosa y fiel del arte de Amador", escultor constructivista, cuya obra busca "la armonía", mostrando que "en medio del caso del mundo hay un orden, un cosmos".

La muestra inaugurada este domingo en el Museo Evaristo Valle se podrá visitar hasta el próximo 28 de junio.