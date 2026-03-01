Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fallece a los 95 años Concha Victorero, dueña durante más de medio siglo del bar El Planeta de Gijón

La hostelera, viuda desde 2014 de José Luis Cristóbal Morís, fue la cocinera del conocido local hasta los 80 años

En el recuadro, Concha Victorero. En la imagen más amplia, El Planeta.

En el recuadro, Concha Victorero. En la imagen más amplia, El Planeta. / Marcos León

Carlos Tamargo

La hostelería de Gijón pierde a una de sus cocineras más ilustres con el fallecimiento de Anastasia Victorero López, más conocida por sus allegados como Concha, a los 95 años de edad. Viuda desde 2014 tras el fallecimiento de su marido José Luis Cristóbal Morís, ambos adquirieron en 1967 y tras llegar de Lastres el conocido bar de la Cuesta del Cholo, en Cimavilla, que bajo el nombre de El Planeta fue ganando fama en la ciudad.

"Era una mujer muy trabajadora y con carácter", recuerdan sus familiares sobre Concha Victorero. Hasta pasados los 80 años se mantuvo al pie de los fogones en la cocina de El Planeta cuyas riendas habían tomado hace más de tres décadas sus tres hijos: Rosa, José Luis y Roberto Cristóbal Victorero.

Muy recordados eran sus platos de pescado, en especial su dedicación al bonito tanto en ventresca como en rollo. Tras años de orgullosa labor, decidió tomarse una merecida jubilación, pero manteniendo contacto continuó con el restaurante.

El funeral por su descanso se celebrará este lunes a las cinco de la tarde en la iglesia de San Pedro Apóstol de Gijón. Posteriormente, se trasladará el cuerpo hasta el cementerio de Lastres, Colunga donde se le dará cristiana sepultura. El martes, se llevará a cabo un segundo funeral en Lastres a las cinco y media de la tarde por su memoria.

