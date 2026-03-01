Dos heridos en Gijón al precipitarse desde la Cuesta del Cholo
Dos ambulancias se desplazaron hasta Cimavilla
Accidente en Cimavilla. Dos personas han resultado heridas de distinta consideración después de sufrir un accidente cuando se encontraban en el entorno de la Cuesta del Cholo y el Tránsito de las Ballenas. Según los testigos, se precipitaron desde el muro hacia abajo, lo que motivó el aviso a emergencias.
Poco antes de las siete y media de la tarde de hoy domingo llegaban los servicios sanitarios en dos ambulancias para asistir a los afectados. La zona, concurrida después de una jornada de soleada, es un punto de encuentro y de ocio habitual en la ciudad.
Los afectados fueron un varón, trasladado en camilla pero consciente y una mujer, también lesionada y asistida por los sanitarios que la metieron en la ambulancia en camilla y consciente. Ambos están siendo atendidos.
Afortunadamente, describen los testigos, se precipitaron desde una zona baja del muro del Cholo, la zona más próxima a las escaleras de subida desde la calle Claudio Alvargonzález.
El accidente llega en pleno debate sobre la futura remodelación de este espacio del barrio alto. Desde el gobierno local se trabaja en encontrar un diseño que guste a los vecinos para mejorar la zona. Son varias las opciones sobre la mesa, una de ellas la de instalar un graderío, pero todavía no hay un proyecto definitivo que presentar a los vecinos de Cimavilla.
