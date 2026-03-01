Jaime Priede, director del Poex y de la Feria del Libro: "La Feria del Libro, con más difusión, puede ser un motor del turismo cultural"

Jaime Priede de la Huerta (Langreo, 1965), director literario tanto del Poex como de la Feria del Libro –citas organizadas por la Fundación Municipal de Cultura–, defiende que el certamen poético, que irá del 12 al 21 de marzo, "ha calado" en Gijón.

Y se muestra optimista para la Feria del Libro. "Es posible llegar a los cien expositores", afirma.

El Poex ya está a la vuelta de la esquina. ¿Con qué expectativas lo encara?

La idea es que el festival sea protagonista en la actividad cultural de la ciudad, participar de su dinamismo y difundir la pluralidad de Gijón a través de una muestra de los diversos lenguajes poéticos que hay en disciplinas como la música, el teatro, el cine y la literatura.

¿Qué importancia tiene el certamen para la ciudad?

Poco a poco ha calado. Un festival de poesía puede ser sospechoso de aburrido, solemne o elitista. Nosotros queríamos borrar esos prejuicios planteando una cita muy abierta y diversa, donde todo el mundo, independientemente de su forma de pensar, edad o gustos, pudiera encontrar algo en torno a la poesía, entendiéndola más allá del libro y el papel.

¿Cuál es el punto distintivo de esta edición?

El hilo temático será la traducción de poesía bajo el lema "Lost In Translation", un guiño a la película de Sofia Coppola. Plantea esa idea de estar entre dos mundos. Queremos entender la traducción como algo que no está en la lengua de partida ni en la de acogida; nos centramos en ese proceso intermedio.

La cita se prolongará durante diez días. ¿Están cómodos con esa duración?

Es lo justo. En las primeras ediciones era más corta y luego fue creciendo. Es el formato adecuado para que haya diversidad y se muestren diferentes lenguajes poéticos. Y para hacer un programa amplio y abrir una gran red de colaboraciones.

Este año se homenajeará a Xuan Bello y Javier García Rodríguez, que fallecieron en 2025.

Fueron personas muy cercanas al Poex y siempre han colaborado desde una generosidad absoluta. Han estado presentes prácticamente en todas las ediciones de una forma u otra y qué menos que recordarles.

¿Cómo valora el Aula Poex?

Es importante llegar a los jóvenes. Se dice a veces que estas cosas no les interesan, pero depende de lo que ofrezcas y cómo. Los talleres y actividades abren el abanico para que haya cierto "feedback" y el festival sea interactivo, tanto para gente joven como adulta.

Mencionaba antes el término "elitista". ¿Perdura ese estigma respecto a la poesía?

Continúa. Y la culpa posiblemente sea de la propia poesía, que en muchos sentidos dejó de conectar con la gente o sus intereses, a veces con lenguajes demasiado personales o herméticos. Planteamos una idea de poesía diferente porque no nos limitamos al lenguaje verbal. Hay poesía en el cine, el teatro, la fotografía o el arte escénico. Esa amplitud de miras encaja mejor y no hay entonces esa idea de la poesía como algo de difícil comprensión académica que muchas veces tenemos como prejuicio.

Ya es la séptima edición del Poex. ¿Qué margen de mejora hay?

Puede crecer, aparte de en recursos, en la difusión fuera de Asturias, trabajando en los cauces que nos permitan comunicarlo mejor. En el eco que pueda tener el festival.

Tampoco anda muy lejos la Feria del Libro.

Es un año especial por el décimo aniversario, importante para intentar dar un paso adelante. En los dos últimos años, según el Observatorio de Cultura, la Feria del Libro es el evento literario mejor valorado de la región. Queremos que tenga mayor difusión con nuestro modelo, que no consiste en una presentación de firmas mediáticas, sino en un programa con una propuesta cultural coherente, abierta y para todos los públicos. Que la feria tenga la identidad de la ciudad y sea un motor que atraiga visitantes y un turismo cultural. Aporta la reactivación del comercio en torno al libro. Editoriales y autores cada vez están más interesados en venir.

¿Cuándo será y cuál será el hilo temático?

Irá del 17 al 21 de junio. El 13, 15 y 16 habrá encuentros de preferia para generar ambiente. También hemos impulsado actos trimestrales. En enero estuvo Marta Robles, en abril estará Fernanda Trías y en octubre, Cristina Fernández Cubas. En diciembre habrá otro acto, aún sin cerrar. Sobre los temas, tendrán que ver con preocupaciones presentes en el día a día. Cuestiones relacionadas con la salud mental, con la sensación de colapso en la que vivimos en torno a la familia o el trabajo, con la problemática de la vivienda...

¿Y las ubicaciones?

Tomás y Valiente y Begoña. De este modo la feria ocupa más ciudad y respira mejor con dos zonas en las que hay una afluencia bastante grande. Nos permite celebrar actos en Escuela de Comercio y Antiguo Instituto y da mayor versatilidad. Extenderse a más espacios sería desarticularla demasiado. La feria debe tener un carácter integrador.

Se mantienen los cinco días de feria.

Quizás más tiempo no es muy operativo para los libreros. Las ventas fuertes suelen producirse en el fin de semana y alargarla en días laborales igual no es buena idea. Es el tamaño justo para funcionar. El año pasado tuvimos 96 expositores, entre editoriales y librerías. El mayor porcentaje de editoriales vienen de fuera y eso es bueno porque nos valoran. Hay un efecto llamada y vemos cada año cierta progresión. Y en Gijón hay una convivencia ejemplar. La gente tiene un objetivo común. No se ha abierto todavía el plazo de inscripción e imagino que no estará por debajo de esos 96. Es posible llegar a los cien y quizá el límite esté ahí porque hay limitaciones urbanas, de espacio. Queremos que la feria mantenga esa cercanía, que los libreros se paren a hablar con el público, a aconsejar...

¿Cómo ve Gijón a nivel cultural?

La actividad es muy intensa debido al trabajo y a la apuesta por ella. Es una seña de identidad. La cultura, que nos da muchos beneficios intangibles, puede ser motor económico y eso se ha entendido bien por las distintas corporaciones y el gobierno actual. Hay macroeventos pero también hay aportaciones a nivel social o de asociaciones vecinales. Raro es el día que en Gijón no hay dos o tres propuestas culturales. Como estamos aquí quizá no lo valoramos pero desde fuera llama mucho la atención.

La Semana Negra se "muda" al entorno del Arbeyal. ¿Qué le parece?

El cambio es inevitable, pero la Semana Negra está tan integrada que tendrá éxito allá donde se ponga. Es un ejemplo de la fórmula de festividad y cultura y seguirá funcionando sea donde sea.