Tensa y ajetreada mañana en la parroquia gijonesa de Porceyo para elegir líder vecinal: solo diez votos de diferencia

Mañana ajetreada y movida en la parroquia gijonesa de Porceyo, que ya ha elegido a su líder vecinal. Ana Migoya se ha impuesto por 78 votos a 68 a la anterior presidenta, Marta Martínez. Las emociones estaban a flor de piel tras un proceso electoral que, sostienen fuentes próximas, no ha estado exento de tensión. "Estoy ilusionada; el pueblo necesita un cambio", señaló Migoya.

Participantes en la votación. / Marcos León

La votación tuvo lugar en la sede de la asociación "San Félix", en las antiguas escuelas. Incluso la Guardia Civil montó guardia durante un rato a las fueras del edificio, si bien resta por dilucidar si se trataba de una patrulla habitual o algún vecino requirió sus servicios para mantener en control la situación. Fuentes cercanas al procedimiento apuntan que ha habido cambios de última hora en el censo.

El trajín en la sede vecinal en esta mañana dominical ha sido continuo. Una estampa que no suele ser común. En este caso, los socios han impulsado una alta participación en unos importantes comicios.

Marta Martínez, que aspiraba a revalidar el cargo, llevaba desde 2011 como presidenta vecinal de Porceyo. Ana Migoya decidió dar un paso adelante para tomar el testigo. Un escenario que no suele ser norma general en las asociaciones vecinales de la ciudad. Habitualmente se logra un consenso para el traspaso de poderes. Que haya elecciones puras y duras es una rara avis en los últimos tiempos.