Alerta en el colegio Jovellanos de Gijón por un brote de escarlatina: hay dos casos confirmados (y pueden sumarse algunos más)

Alerta en el colegio Jovellanos de Gijón por el diagnóstico de dos casos de escarlatina en segundo de Primaria. Una cifra que, eso sí, podría subir. "Estamos pendientes de confirmación de algún caso más", trasladaron desde el centro educativo a las familias, a las que pide estar vigilantes. "Conviene consultar si detectáis síntomas compatibles ya que es bastante contagioso en los primeros días", señalaron.

La escarlatina es una infección bacteriana contagiosa, común en niños de 5 a 15 años y causada por el estreptococo del grupo A. Entre los síntomas de la enfermedad están la fiebre alta, dolor de garganta y un sarpullido rojo en el cuerpo. Se contagia principalmente mediante gotitas respiratorias (saliva o secreciones nasales) al toser, estornudar o hablar. Asimismo puede transmitirse por contacto directo con personas infectadas o al compartir objetos contaminados.

Fue este lunes cuando la dirección del colegio Jovellanos tuvo conocimiento de los casos que afectan, mínimo, a dos de sus estudiantes, que cursan segundo de Primaria. Tienen, por tanto, 7-8 años. Tras recibir la noticia por parte de los padres de los niños, el centro optó por enviar un comunicado "preventivo" a la comunidad educativa. Falta por dilucidar ahora si hay más críos afectados por el brote. Las familias están sobre aviso.