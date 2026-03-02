Alerta en el colegio Jovellanos de Gijón por un brote de escarlatina: hay dos casos confirmados (y pueden sumarse algunos más)
El centro pide a las familias vigilar síntomas compatibles con la infección, como fiebre, dolor de garganta o un sarpullido en el cuerpo
Los alumnos afectados cursan segundo de Primaria
Alerta en el colegio Jovellanos de Gijón por el diagnóstico de dos casos de escarlatina en segundo de Primaria. Una cifra que, eso sí, podría subir. "Estamos pendientes de confirmación de algún caso más", trasladaron desde el centro educativo a las familias, a las que pide estar vigilantes. "Conviene consultar si detectáis síntomas compatibles ya que es bastante contagioso en los primeros días", señalaron.
La escarlatina es una infección bacteriana contagiosa, común en niños de 5 a 15 años y causada por el estreptococo del grupo A. Entre los síntomas de la enfermedad están la fiebre alta, dolor de garganta y un sarpullido rojo en el cuerpo. Se contagia principalmente mediante gotitas respiratorias (saliva o secreciones nasales) al toser, estornudar o hablar. Asimismo puede transmitirse por contacto directo con personas infectadas o al compartir objetos contaminados.
Fue este lunes cuando la dirección del colegio Jovellanos tuvo conocimiento de los casos que afectan, mínimo, a dos de sus estudiantes, que cursan segundo de Primaria. Tienen, por tanto, 7-8 años. Tras recibir la noticia por parte de los padres de los niños, el centro optó por enviar un comunicado "preventivo" a la comunidad educativa. Falta por dilucidar ahora si hay más críos afectados por el brote. Las familias están sobre aviso.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una pareja se precipita desde el Cholo al enredarse con la correa de un perro
- El detenido por el homicidio de un mendigo en Gijón solía dormir junto a la víctima, que tenía un corte de cinco centímetros en el cuello
- Max Ndiaye llegó a España desde Senegal a los 12 años y ahora tiene tres bares en Gijón donde emplea a catorce personas “para dar la oportunidad que a mí me dieron”
- Pierde el control de su coche, invade otro carril, se estrella contra una valla y huye a la carrera en Gijón
- Hallan muerto en el centro de Gijón a un hombre con signos de violencia
- El suelo de Naval colindante con el Acuario ya tiene fecha de apertura para la ciudadanía
- Una denuncia por acoso sexual en el PSOE de Gijón obliga a suspender de militancia a Iván Álvarez Raja, miembro de la ejecutiva del partido
- Investigan la muerte de una gijonesa de 19 años tras fugarse de un hospital en Canarias como un posible caso de homicidio doloso y agresión sexual