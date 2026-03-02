Bajar negocios de los entresuelos a locales vacíos a pie de calle: el plan que el PSOE quiere arrancar con un gran estudio

"Lo primero es tener los datos; luego tocará sentarse a ver que medidas se pueden tomar pero no se trata de prohibir, se trata de abrir el abanico de posibilidades". Estos datos que reivindica la edil socialista Ana Murias, y que en forma de ruego pedirá al gobierno municipal en el próximo Pleno para que se haga un estudio "serio y riguroso", son de dos tipos.

Por un lado quiere saber cuantas actividades económicas se están desarrollando ahora mismo en pisos o entresuelos de edificios residenciales y, por otro, cuantos locales hay vacíos en las calles de la ciudad susceptibles de alojar este tipo de negocios. Negocios como clínicas, asesorías, centros de estética, notarías... que son habituales en este tipo de ubicaciones.

El reto es conseguir que la mayor parte de esos negocios pasen a estar a pie de calle. Así, explica la edil socialista, se liberarían espacios en los bloques que podrían ser utilizados como vivienda y se ayudaría a la reactivación de la vida comercial de las calles gijonesas "ahora con muchas locales vacíos, y en algunos casos degradados, o con bajos que acaban convertidos en trasteros o viviendas vacacionales". El incremento de peticiones de cambio de uso de locales comerciales a viviendas es una realidad que se ha dejado sentir en el área de Urbanismo, que ha reajustado las condiciones para esos permisos, y que tiene el rechazo, entre otros, de la Unión de Comerciantes.

La edil socialista Ana Murias. / Lne

Murias, que evitó concretar medidas a desarrollar, defendió que el estudio sería el primer paso de un plan que podría ayudar a solventar dos graves problemas que tiene la ciudad en estos momentos: la falta de vivienda y la existencia de un gran número de locales vacíos. La iniciativa de la concejala socialista va en la línea de trabajo que ya plantearon los agentes de la concertación social, donde ya se lleva tiempo reivindicando la idoneidad de promover la ocupación de locales por actividades económicas ahora en pisos.

“El estudio permitiría conocer qué tipo de actividades se están desarrollando en viviendas. Hablamos de negocios como clínicas, asesorías, notarías, peluquerías, centros de estética, oficinas… que se ubican en entresuelos o pisos altos y que a pie de calle mejorarían su visibilidad, accesibilidad y cercanía con la ciudadanía”, señaló la edil socialista que también destacó que este cambio podría tener para "paliar aunque sea minimamente el problema de la falta de vivienda y la escalada de precios".