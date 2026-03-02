Concierto de "Sal del coche" en el Jovellanos por "Encaja2"
El teatro Jovellanos acogió un concierto del grupo "Sal del coche", formado por Alberto Eguíluz (bajo y teclas), Jangitz Larrañaga (batería) y Lizardi Ceballos (saxo y teclas). En la imagen, la banda en acción, en un concierto enmarcado en el ciclo "Encaja2".
