Conecta-T refuerza su apuesta por Gijón con una nueva tienda en La Calzada y red propia de fibra

Gijón tiene nombre propio en el sector de las telecomunicaciones: Conecta-T, la operadora asturiana que marca la diferencia a través de la honestidad y la cercanía. Acaban de inaugurar su nueva tienda en el barrio de La Calzada, en la que la cercanía y el trato directo con sus clientes son una prioridad.

Fibra propia: máxima velocidad en el corazón del barrio

La gran novedad de esta apertura no es solo el espacio físico, sino la tecnología que lo sustenta. Conecta-T llega a La Calzada con red de fibra propia, lo que garantiza una conexión robusta, estable y de alta velocidad. Esta infraestructura independiente permite a la compañía ofrecer servicios con una agilidad técnica que pocos pueden igualar, asegurando que la señal llegue con total fiabilidad tanto a hogares como a negocios.

Conecta T Nueva tienda de la empresa en la Avenida de la Argentina en La Calzada Personal de la nueva tienda / Pablo Solares

Además de su propia red, Conecta-T mantiene acuerdos con los principales proveedores, lo que le permite dar cobertura en prácticamente todo el territorio asturiano, desde las grandes ciudades hasta los concejos más rurales.

Mucho más que fibra: "La Fibra conectaT" y seguridad total

La oferta de servicios es tan clara como transparente. Destaca su tarifa estrella, "La Fibra conectaT", pensada para familias con gran consumo digital o profesionales que teletrabajan y necesitan una conexión de la máxima fiabilidad.

Pero la compañía va más allá de la conectividad:

-Ofrecen servicios de alarma al mejor precio del mercado para proteger lo que más importa.

-Instalación de routers de última generación para que el Wifi llegue hasta el último rincón de la casa, con soluciones como Wifi cobertura+.

-Soluciones de centralitas inteligentes y soporte técnico de proximidad para el negocio local con herramientas adaptadas a su medida.

El valor de hablar con personas

Si algo define a Conecta-T, aparte de su fiabilidad, es su equipo humano. En la nueva tienda de La Calzada, el cliente no es un número; es un vecino. El proceso de contratación es sencillo: eliges el paquete, contactas con ellos y un técnico local cualificado realiza la instalación de forma rápida y sin sorpresas.

"Nuestra llegada a La Calzada con fibra propia es el reflejo de nuestro compromiso con Gijón: tecnología de vanguardia con el trato humano de siempre", señalan desde la dirección.

Con esta nueva apertura, Conecta-T se consolida como la opción más adecuada para quienes buscan un operador "de casa" que no solo conecta dispositivos, sino que conecta personas y genera valor en Asturias.