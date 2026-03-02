De contenedores soterrados en El Llano a más luces en la zona Oeste: una modificación presupuestaria da soporte ya a las obras decididas en los seis consejos de distrito

A casi 18 millones de euros alcanzan las dos primeras modificaciones del presupuesto municipal de 2026 que, camino de su aprobación final en el Pleno, pasarán este jueves por la comisión de Hacienda. Aunque la más cuantiosa es la de 15.952.081,89 euros de crédito que se modifican en base a una sustitución, por novación, de tres préstamos que tiene el Ayuntamiento con entidades bancarias, la de mayor impacto en el día a día de la ciudad y sus vecinos es la de los 1.976.332 euros que se reajustan para dar soporte a las obras de inversión que para este año se decidieron en los consejos de distrito.

El detalle de estas inversiones no pudo ser incorporado al proyecto de presupuestos aprobado por la Junta de Gobierno en octubre del año pasado. La propuesta de modificación en este expediente incluye créditos extraordinarios por importe de 954.666 euros y suplementos de crédito por importe de 1.021.666 a financiar con bajas por anulación.

En el caso del distrito de El Llano de las solicitudes era tener más papeleras. Una petición que Emulsa transformará en la sustitución de 123 papeleras cerradas tipo Cibeles y el soterramiento de contenedores en zonas que lo permitan, como la plaza de La Serena. El coste total de ambas operaciones ronda los 178.000 euros. Sin salir del distrito de El Llano se plantea la acometida de luz en la plaza 3 de abril con un coste de 30.000 euros, que sumar a los 85.000 euros que desde parques y jardines se calcula invertir en mejoras en esa zona. Y desde el mismo servicio se cuantifica en 40.000 euros el coste de incorporar más elementos de calistenia a los parques de El Llano.

En materia de alumbrado también hay acciones para el distrito Oeste. Se trabajará, por ejemplo, en la ampliación de la iluminación del parque Julián Besteiro (25.000 euros) y del cruce de la carretera de Sotiello con la calle Marcelino Camacho, tramo de mucha circulación vial y de frecuentes incidentes por la falta de iluminación (20.000 euros). A 10.000 euros se eleva el coste de la propuesta de iluminación para el camino Viejo del Musel y son 33.000 euros para instalar puntos de luz en la acera de acceso al local social de la asociación vecinal "San Juan Bautista" de Tremañes.

Una vista de la plaza 3 de abril, en El Llano. / Juan Plaza

Bajo el concepto de patrimonio verde, y además de las actuaciones en parques en El Llano, van varias partidas para ejecutar obras en otros distritos. Entre ellas, 40.000 euros para renovar el parque infantil de Portuarios. Se reservan 100.000 euros para que sea también en el distrito Oeste donde se haga una zona verde y de ocio cubierta como primera experiencia de este tipo en la ciudad. Al distrito Este se vincula una ampliación del parque infantil de la Tejerona con un coste de 60.000 euros.

Pistas deportivas, las peticiones más caras

Las obras de más cuantía son las que tienen que ver con la ejecución de instalaciones deportivas. Por ejemplo el techado de la pista polideportiva que da servicio al barrio de Laviada, para que pueda ser usada a lo largo de todo el año. El coste ronda los 253.000 euros y la decisión se tomó en el consejo de distrito de la zona Centro. También se ha tramitado la petición del distrito Este de habilitar una pista reglamentaria de fútbol. La idea es ejecutarla en las instalaciones del campo de fútbol de Los Pericones con un coste de unos 250.000 euros. Y a 333.333 euros se eleva la inversión que han estimado los técnicos para, cumpliendo la petición del distrito Sur, habilitar una pista polideportiva en Roces.

El capítulo de vías públicas urbanas se centra en el arreglo del pasadizo que une La Calzada con Tremañes y los cines Yelmo con el apeadero del tren (105.000 euros) y desde el distrito de la zona rural se propusieron dos obras de pavimentación de caminos: la segunda fase de la obra en el camín del Monte Areo (100.000 euros) y la del camino de Villaverde al Picu Monte (233.000 euros).

Por otro lado, en base a la petición del distrito Centro se instalará un ascensor en la Casa del Chino, sede de la asociación vecinal, con un coste de 80.000 euros.