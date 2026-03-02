Convención de los populares gijoneses en el recinto ferial Luis Adaro: el "impulso renovador" del PP

Tras la celebración este fin de semana de la convención local del PP, en la que cuadros del partido y personas de la sociedad civil analizaron ideas y propuestas con las que los populares quieren armar su programa para presentar a la ciudadanía, el presidente del PP de Gijón, Andrés Ruiz, valoró ayer que "por primera vez en nuestra historia hemos impulsado una convención local, y el resultado no puede ser más satisfactorio". "De ella nace una ponencia sólida que sentará las bases de nuestro proyecto político para la próxima década. Además, las dos jornadas de trabajo han evidenciado la fortaleza, la cohesión y el impulso renovador de nuestro partido", destacó.

Una ponencia cuya espina dorsal es el documento con las propuestas para esa ponencia política que se llevó a la convención, fruto de los grupos de trabajo del partido, y que ahora se completará con las aportaciones realizadas durante el intercambio de ideas que tuvo lugar en las sesiones que este viernes y este sábado se desarrollaron en el evento que acogió el Palacio de Congresos de Gijón, en el recinto ferial Luis Adaro.

"Tras este hito, el Partido Popular de Gijón se siente orgánica y políticamente preparado para afrontar los retos más inmediatos. Tenemos ambición, ilusión y determinación para llenar Gijón de propuestas que permitan echar a Sánchez de La Moncloa, transformar Asturias junto a Álvaro Queipo y consolidar en nuestra ciudad un tiempo nuevo que deje definitivamente atrás al socialismo", añadió el líder de los populares gijoneses.

A falta de que se redacte la ponencia política definitiva, algunas de sus líneas maestras ya están claras. Las palabras que el propio Andrés Ruiz pronunció en la clausura de la convención, el pasado sábado, señalaron las tres directrices de la misma; la transformación socioeconómica, la transformación urbana y la transformación administrativa. Y dentro de estos campos, el dirigente popular enumeró algunos de los planteamientos de su partido.

Evitar los "palos en la ruedas" a la iniciativa privada

En cuanto a la transformación socioeconómica, el PP parte de la base son las empresas privadas las que la tienen que protagonizar y a la administración le corresponde "no poner palos en las ruedas para que la iniciativa privada pueda abrirse paso". Pero también apuntó a algunos objetivos concretos como que la Zalia tenga carácter logístico, no meramente industrial y disponga de suficiente potencia eléctrica y accesos adecuados; que el Puerto "no se convierta en un polígono industrial al lado del mar" y que Naval Azul sea "un desarrollo más allá de un paseo". El PP también apuesta por la ampliación del Parque Científico y Tecnológico.

En cuanto a la transformación social, apuntó a los cuidados de familias y mayores y a la atención a los barrios y a facilitar el acceso a la vivienda dando seguridad jurídica a los propietarios para que alquilen y liberando suelo para la construcción de 2.000 viviendas anuales en Gijón.

En lo que respecta a la transformación urbana, Ruiz reclamó un "superacceso" a El Musel, volviendo a recordar el vial de Jove soterrado; las infraestructuras necesarias para potenciar la Zalia, la estación intermodal, el metrotrén hasta Cabueñes y desarrollar el plan de vías. Puso énfasis en promover nuevos desarrollos urbanos para facilitar suelo para la construcción de viviendas, en el entorno de Naval Gijón, desde la nave de Flex en La Calzada hasta el polígono de Los Campones y en el solarón.

No faltaron el plan para el muro de San Lorenzo con una plataforma única y el soterramiento bajo el martillo de Capua; un túnel bajo los Pericones y la conexión de Nuevo Roces con la Coría y Ceares. En cuanto a la transformación administrativa, defendió una app para facilitar los trámites ante el Ayuntamiento y una fiscalidad contenida, eliminando el impuesto de la plusvalía.