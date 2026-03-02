Cortes al tráfico y desvíos de líneas de Emtusa por el nuevo plan de asfaltado de calles

El nuevo plan de mejora de calles en Gijón motivará desde hoy mismo cortes puntuales de tráfico y desvíos de líneas de Emtusa. El Ayuntamiento comunica que las obras incluyen la mejora del asfaltado y la reposición del pavimentado de calzadas y aceras y que los trabajos comenzarán mañana en los siguientes tramos:

En Marqués de Casa Valdés , entre las calles Cura Sama y Menéndez Pelayo

, entre las calles Cura Sama y Menéndez Pelayo La calle Cabrales a la altura del número 20

a la altura del número 20 La intersección entre las calles Menéndez Pelayo y Ezcurdia

y Ezcurdia La avenida de El Llano , entre los números 4 y 12

, entre los números 4 y 12 La avenida de Albert Einstein, entre las calles Corín Tellado y la avenida Justo del Castillo.

Para estos trabajos, que estarán finalizados esta misma semana, la concejalía de Infraestructuras Urbanas y Rurales movilizará una inversión de 116.000 euros. “Cuidar de nuestras calles es la mejor manera de cuidar Gijón. Este macroplan supondrá una mejora en la calidad de vida de muchos ciudadanos y ciudadanas que ganarán en comodidad y seguridad en sus barrios”, afirma la Alcaldesa, Carmen Moriyón.

En las próximas semanas, añade el Consistorio, se procederá también a reformar las calles Aquilino Hurlé y Emilio Tuya. “Este macroplan, que da respuesta a una necesidad de los gijoneses y gijonesas, es fruto de un gran trabajo por parte de los técnicos municipales a la hora de identificar los puntos en los que es necesario intervenir y calendarizar los trabajos”, explica el concejal de Infraestructuras Urbanas y Rurales, Gilberto Villoria.

Con este nuevo cronograma, se prevén las siguientes afecciones al tráfico entre los días 2 y 6 de marzo:

Avenida del Llano entre el número 4 y número 14. Noche del lunes 2 al martes 3 de marzo de 20:00 a 06:00 horas. Corte de tramo mencionado con desvío por Hermanos Felgueroso y Francisco de Paula y Jovellanos.

entre el número 4 y número 14. Noche del lunes 2 al martes 3 de marzo de 20:00 a 06:00 horas. Corte de tramo mencionado con desvío por Hermanos Felgueroso y Francisco de Paula y Jovellanos. Avenida de Albert Einstein entre Corín Tellado y avenida de Justo del Castillo y Quintana. Martes 3 de marzo de 9:00 a 18:00 horas. Corte de carril sentido salida de la ciudad dirección Avda. de la Pecuaria. Señalización de desvíos por Anselmo Solar y Corín Tellado. Sentido entrada a la ciudad sin afección.

entre Corín Tellado y avenida de Justo del Castillo y Quintana. Martes 3 de marzo de 9:00 a 18:00 horas. Corte de carril sentido salida de la ciudad dirección Avda. de la Pecuaria. Señalización de desvíos por Anselmo Solar y Corín Tellado. Sentido entrada a la ciudad sin afección. Calle Marqués de Casa Valdés (entre Cura Sama y Menéndez Pelayo). Noches del lunes, martes, miércoles y jueves días 2, 3, 4 y 5 al 6 de marzo de 20:00 a 06:00 horas. Corte de calle Marqués de Casa Valdés entre Cura Sama y Menéndez Pelayo, permitiendo tránsito en calles perpendiculares.

Por su parte, para las líneas de Emtusa que pasan por la calle Marqués de Casa Valdés los desvíos se realizarán por Eladio Carreño y Emilio Tuya. Para eso, se hace necesario despejar de estacionamientos la calle Emilio Tuya, en el tramo comprendido entre Menéndez Pelayo y Rufo García Rendueles.

La puesta en marcha de este macroplan llega tras la adecuación del entorno de Carmen, que en la jornada de hoy luce casi terminada y pendiente de labores de pintado.