El crimen del mendigo en el portal de un local cerrado de Gijón pudo desencadenarse por una discusión y la ingesta de alcohol

Una acalorada discusión y la ingesta de grandes cantidades de alcohol pudieron ser los desencadenantes del fallecimiento de L. A. A. P., de 59 años, el hombre que en la mañana del viernes fue encontrado muerto en el portal de un local clausurado en la plaza Nicanor Piñole con una herida mortal de navaja en el cuello que le seccinó la carótida, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA.

Los motivos de este crimen ocurrido en el centro de Gijón son ahora el punto que falta por esclarecer después de que agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (Udev) detuvieran a las pocas horas de ser hallado el cadáver, a A. M. R., de 48 años y natural de La Coruña, como presunto autor material del crimen. También fue encontrada la navaja en una alcantarilla próxima al lugar de los hechos, con la que se hirió de muerte a la víctima. Fueron trabajadores del Ayuntamiento los que la hallaron al drenar sumideros.

El detenido, con antecedentes por disputas previas con su madre, y que solía pernoctar desde hacía semanas con la víctima, fue trasladado el mismo viernes a dependencias policiales y se espera que hoy pase a disposición judicial para comparecer ante la titular del Juzgado de Instrucción número 5, en funciones de guardia. En los días previos, A. M. R. en presencia de su abogado, del turno de oficio, se acogió a su derecho de no declarar ante los agentes, por lo que todavía no se conoce su versión de los hechos.

Todo apunta a que una discusión previa entre ambos hombres, que solían pernoctar en la entrada del local, cerrado desde hace años, de Nicanor Piñole, pudo ser el motivo que llevara al ahora detenido a acabar con la vida de su compañero mientras este dormía. No obstante, los vecinos de la zona, impactados cuando se dio a conocer el fallecimiento del sintecho, aseguraron a este periódico que ambos hombres llevaban ya un tiempo conviviendo juntos en la calle sin ningún problema e incluso llegaron a prestarles mantas o darles comida.

El informe que arrojó la autopsia sostiene esta línea de la investigación. El cadáver de L. A. A. P. no presentaba más heridas al margen del profundo corte de unos cinco centímetros en la carótida externa que le provocó un shock hipovolémico. Esto significaría que el agresor aprovechó las horas de nocturnidad y a que la víctima estuviese dormida e indefensa para asestarle la puñalada mortal. La cantidad de alcohol que habían ingerido ambos varones también pudo llevar a que el agresor actuase de forma impulsiva y la víctima no pudiera defenderse al tener sus capacidades mermadas.

Esta hipótesis en la que se está trabajando podrá confirmarse hoy ante la jueza de guardia si el único detenido por el crimen decide contar su versión de los hechos. Su futuro más próximo pasa por quedar en libertad provisional o recalar en prisión preventiva a la espera de la celebración del juicio.