El crimen del mendigo en el portal de un local cerrado de Gijón pudo desencadenarse por una discusión y la ingesta de alcohol
El investigado, que pasará hoy a disposición judicial, se habría enfrentado a la víctima horas antes del hallazgo del cadáver
Una acalorada discusión y la ingesta de grandes cantidades de alcohol pudieron ser los desencadenantes del fallecimiento de L. A. A. P., de 59 años, el hombre que en la mañana del viernes fue encontrado muerto en el portal de un local clausurado en la plaza Nicanor Piñole con una herida mortal de navaja en el cuello que le seccinó la carótida, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA.
Los motivos de este crimen ocurrido en el centro de Gijón son ahora el punto que falta por esclarecer después de que agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (Udev) detuvieran a las pocas horas de ser hallado el cadáver, a A. M. R., de 48 años y natural de La Coruña, como presunto autor material del crimen. También fue encontrada la navaja en una alcantarilla próxima al lugar de los hechos, con la que se hirió de muerte a la víctima. Fueron trabajadores del Ayuntamiento los que la hallaron al drenar sumideros.
El detenido, con antecedentes por disputas previas con su madre, y que solía pernoctar desde hacía semanas con la víctima, fue trasladado el mismo viernes a dependencias policiales y se espera que hoy pase a disposición judicial para comparecer ante la titular del Juzgado de Instrucción número 5, en funciones de guardia. En los días previos, A. M. R. en presencia de su abogado, del turno de oficio, se acogió a su derecho de no declarar ante los agentes, por lo que todavía no se conoce su versión de los hechos.
Todo apunta a que una discusión previa entre ambos hombres, que solían pernoctar en la entrada del local, cerrado desde hace años, de Nicanor Piñole, pudo ser el motivo que llevara al ahora detenido a acabar con la vida de su compañero mientras este dormía. No obstante, los vecinos de la zona, impactados cuando se dio a conocer el fallecimiento del sintecho, aseguraron a este periódico que ambos hombres llevaban ya un tiempo conviviendo juntos en la calle sin ningún problema e incluso llegaron a prestarles mantas o darles comida.
El informe que arrojó la autopsia sostiene esta línea de la investigación. El cadáver de L. A. A. P. no presentaba más heridas al margen del profundo corte de unos cinco centímetros en la carótida externa que le provocó un shock hipovolémico. Esto significaría que el agresor aprovechó las horas de nocturnidad y a que la víctima estuviese dormida e indefensa para asestarle la puñalada mortal. La cantidad de alcohol que habían ingerido ambos varones también pudo llevar a que el agresor actuase de forma impulsiva y la víctima no pudiera defenderse al tener sus capacidades mermadas.
Esta hipótesis en la que se está trabajando podrá confirmarse hoy ante la jueza de guardia si el único detenido por el crimen decide contar su versión de los hechos. Su futuro más próximo pasa por quedar en libertad provisional o recalar en prisión preventiva a la espera de la celebración del juicio.
Sin lesiones de autodefensa
- Los hechos. En la mañana del viernes se encontró el cuerpo sin vida de L. A. A. P., de 59 años, con un corte en el cuello provocado por una navaja. A las pocas horas, agentes de la Udef detuvieron a A. M. R., de 48 años y natural de La Coruña, que solía ser la persona que pernoctaba en la entrada del local clausurado desde hace años en la céntrica plaza de Nicanor Piñole. Trabajadores del Ayuntamiento, descubrieron en una alcantarilla cercana el arma del crimen.
- Las hipótesis. El informe de la autópsia desveló que la causa de la muerte fue por un shock hipovolémico fruto de la sección de la carótida externa. El cuerpo no presentaba más signos de violencia, por lo que la víctima no se defendió. Según ha podido saber este periódico, ambos varones se encontraban bajo los efectos del alcohol y se baraja que esa misma noche pudieran haber tenido una discusión que llevara a uno de ellos a matar al otro.
Suscríbete para seguir leyendo
- Las familias de los fallecidos tras el brutal accidente en la avenida Constitución de Gijón, rotas: 'Es duro de asimilar
- El detenido por el homicidio de un mendigo en Gijón solía dormir junto a la víctima, que tenía un corte de cinco centímetros en el cuello
- Max Ndiaye llegó a España desde Senegal a los 12 años y ahora tiene tres bares en Gijón donde emplea a catorce personas “para dar la oportunidad que a mí me dieron”
- Pierde el control de su coche, invade otro carril, se estrella contra una valla y huye a la carrera en Gijón
- Hallan muerto en el centro de Gijón a un hombre con signos de violencia
- Una denuncia por acoso sexual en el PSOE de Gijón obliga a suspender de militancia a Iván Álvarez Raja, miembro de la ejecutiva del partido
- Investigan la muerte de una gijonesa de 19 años tras fugarse de un hospital en Canarias como un posible caso de homicidio doloso y agresión sexual
- Condenada a tres años de cárcel una administradora de fincas de Gijón por robar 150.000 euros