El detenido por el crimen del mendigo de Gijón ya está en los calabozos del Palacio de Justicia

Nada más comenzar la actividad en el Palacio de Justicia de Gijón, poco después de las nueve de la mañana, un vehículo de la Policía Nacional trasladaba desde la comisaría de El Natahoyo a A. M. R., de 48 años y natural de La Coruña, el único detenido por la muerte violenta que sufrió el pasado viernes el gijonés L. A. A. P., de 59 años, una persona sin hogar que apareció con un corte en el cuello, sin vida, junto a un local de la plaza de Nicanor Piñole.

La investigación policial, como reveló la autopsia, permitió confirmar que el fallecimiento del mendigo fue violenta. El examen forense, como reveló LA NUEVA ESPAÑA, permitió constatar que la víctima presentaba un corte de unos cinco centímetros hacia adentro que le había seccionado la carótida, lo que le provocó un shock hipovolémico que le causó la muerte el pasado viernes.

Las pesquisas pronto apuntaron al compañero que habitualmente pernoctaba en esa zona del centro de Gijón, esquina con la calle Alfredo Truan. Más aún cuando se ausentó de la zona al saber que ya se había alertado a la Policía. Los agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (Udev) localizaron al sospechoso poco después del hallazgo del cadáver. Estaba en el entorno de la Cocina Económica, donde acostumbraba a acudir diariamente a desayunar.

Hallan muerto en el centro de Gijón a un hombre con signos de violencia (en imágenes) /

El hombre, A. M. R., tenía manchas de sangre en su ropa, motivo por el que, ante sus dubitativos argumentos, fue trasladado a la comisaría en calidad de detenido. Durante el fin de semana los agentes no han cesado en realizar diligencias para presentar todo tipo de pruebas ante la juez de instrucción. El detenido, por su parte, y arropado por su abogada, del turno de oficio, se acogió a su derecho a no declarar.

Las pruebas apuntan a él. Resultará clave el análisis del arma hallada. Se trataba de una navaja que apareció en una alcantarilla próxima y que se pudo localizar, como avanzó este periódico, gracias a la labor de trabajadores municipales que dragaron los sumideros.