El detenido por el crimen del mendigo de Gijón ya está en los calabozos del Palacio de Justicia
La titular del Juzgado de Instrucción número 5, en funciones de guardia, está previsto que le tome declaración a lo largo de la mañana
Se espera conocer la petición del Fiscal
Nada más comenzar la actividad en el Palacio de Justicia de Gijón, poco después de las nueve de la mañana, un vehículo de la Policía Nacional trasladaba desde la comisaría de El Natahoyo a A. M. R., de 48 años y natural de La Coruña, el único detenido por la muerte violenta que sufrió el pasado viernes el gijonés L. A. A. P., de 59 años, una persona sin hogar que apareció con un corte en el cuello, sin vida, junto a un local de la plaza de Nicanor Piñole.
La investigación policial, como reveló la autopsia, permitió confirmar que el fallecimiento del mendigo fue violenta. El examen forense, como reveló LA NUEVA ESPAÑA, permitió constatar que la víctima presentaba un corte de unos cinco centímetros hacia adentro que le había seccionado la carótida, lo que le provocó un shock hipovolémico que le causó la muerte el pasado viernes.
Las pesquisas pronto apuntaron al compañero que habitualmente pernoctaba en esa zona del centro de Gijón, esquina con la calle Alfredo Truan. Más aún cuando se ausentó de la zona al saber que ya se había alertado a la Policía. Los agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (Udev) localizaron al sospechoso poco después del hallazgo del cadáver. Estaba en el entorno de la Cocina Económica, donde acostumbraba a acudir diariamente a desayunar.
El hombre, A. M. R., tenía manchas de sangre en su ropa, motivo por el que, ante sus dubitativos argumentos, fue trasladado a la comisaría en calidad de detenido. Durante el fin de semana los agentes no han cesado en realizar diligencias para presentar todo tipo de pruebas ante la juez de instrucción. El detenido, por su parte, y arropado por su abogada, del turno de oficio, se acogió a su derecho a no declarar.
Las pruebas apuntan a él. Resultará clave el análisis del arma hallada. Se trataba de una navaja que apareció en una alcantarilla próxima y que se pudo localizar, como avanzó este periódico, gracias a la labor de trabajadores municipales que dragaron los sumideros.
Suscríbete para seguir leyendo
- El detenido por el homicidio de un mendigo en Gijón solía dormir junto a la víctima, que tenía un corte de cinco centímetros en el cuello
- Max Ndiaye llegó a España desde Senegal a los 12 años y ahora tiene tres bares en Gijón donde emplea a catorce personas “para dar la oportunidad que a mí me dieron”
- Una pareja se precipita desde el Cholo al enredarse con la correa de un perro
- Pierde el control de su coche, invade otro carril, se estrella contra una valla y huye a la carrera en Gijón
- Hallan muerto en el centro de Gijón a un hombre con signos de violencia
- El suelo de Naval colindante con el Acuario ya tiene fecha de apertura para la ciudadanía
- Una denuncia por acoso sexual en el PSOE de Gijón obliga a suspender de militancia a Iván Álvarez Raja, miembro de la ejecutiva del partido
- Investigan la muerte de una gijonesa de 19 años tras fugarse de un hospital en Canarias como un posible caso de homicidio doloso y agresión sexual