El doctor Fernando Simón hablará en Gijón de cómo enfrentar las pandemias del futuro

Fernando Simón, una de las caras más reconocibles de la salud pública en España por su protagonismo durante la pandemia como director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, va a inaugurar el jueves la nueva Escuela de Salud que convoca la Agrupación Municipal Socialista de Gijón/Xixón.

Esa primera charla-coloquio en la que llevará la voz cantante será el jueves a las 18.30 horas en la Casa del Pueblo y girará en torno a la población y salud global en el siglo XXI. El doctor Simón abordará cuestiones relacionadas con los recursos y medidas ante posibles pandemias en el futuro, los efectos del cambio climático en la salud, el rol de las nuevas tecnologías, la salud mental o el sostenimiento del sistema público de salud.

La nueva Escuela de Salud que organizan los socialistas gijoneses nace con el objetivo "de ser un espacio de divulgación, análisis y debate en el participarán diferentes expertos en la materia para abordar los desafíos a los que nos enfrentamos en los próximos años y cómo afrontarlos con las políticas sanitarias adecuadas", sostienen los organizadores. La Escuela está impulsada por la secretaría de Salud y Bienestar Social y la secretaría de Sanidad del PSOE gijonés, que encabezan Manuel Vallina-Vitorero y David Martínez respectivamente.

“Queremos construir un foro abierto a la ciudadanía para promover propuestas que contribuyan a fortalecer el sistema público de salud, acercando el debate sanitario a la sociedad para abordar cuestiones clave como el envejecimiento, la salud mental, la innovación tecnológica o la prevención”, señala Vallina-Vitorero.