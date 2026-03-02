Emilio Tuya se pone en obras: once meses de trabajo y 650.000 euros de inversión

A once meses de obras y una inversión de casi 650.000 euros se eleva el proyecto de remodelación de la calle Emilio Tuya a la que dará luz verde la Junta de Gobierno en su próxima sesión. La actuación se centra en el tramo de calle que va entre Aquilino Hurlé y la avenida de Castilla y conlleva no solo una reforma en superficie, también toda una actuación de la Empresa Municipal de Aguas (EMA) sobre sus redes de la zona.

De hecho, es la EMA quien sufragará 365.887 euros del total. Los otros 267.329 salen del presupuesto del Ayuntamiento, a partir de un diseño del servicio de Obras Públicas de la concejalía de Infraestructuras. El presupuesto base de licitación se ha fijado en 642.216,48 euros. Una vez sumados al coste material de la obra los gastos generales, el beneficio industrial y el IVA.

Lo que a mediados de 2024 se anunciaba como una remodelación de menor envergadura que buscaba reordenar el espacio de aparcamiento y reubicar las paradas de Emtusa y taxis ha tomado una dimensión mucho mayor con la participación de la EMA. Los cambios no supondrán que se pierda ningún carril de circulación de los que ahora mismo hay.

El expediente de contratación pasa ahora por Junta de Gobierno después de que el pasado 9 de diciembre de 2025 se realizara el replanteo previo de las obras confirmando la viabilidad geométrica y la disponibilidad de los terrenos precisos para su normal ejecución

El acuerdo a tomar por la Junta de Gobierno incluye la autorización de un gasto de 276.329 euros, que es la parte que le corresponde al Ayuntamiento.

Tres suspensiones y un modificado para el arcen del camino al Turruxón

A Junta de Gobierno va también la propuesta de autorización del proyecto modificado del arcén peatonal en el camino del Turruxón, en Cenero. Esa obra se había adjudicado en septiembre de 2025 a Alvargonzález Contratas por poco más de 30.000 euros. Debía durar un mes. Sobre ese contrato hubo tres suspensiones temporales: dos para consensuar cambios con los vecinos que querían un nuevo trazado y espacio de aparcamiento y la última para encargar el modificado que ahora se propone. Los vecinos pidieron prolongar el arcén en el camino del Turruxón hasta el cruce con el camino de Trubia, eliminando el arcén en el camino de Trubia desde el cruce con el camín del Turruxón, y crear plazas de aparcamiento al inicio de la actuación.

Noticias relacionadas

El cambio de proyecto no supone un incremento de precio pero eleva el plazo de ejecución a 1,5 meses.