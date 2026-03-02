Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Emotivo adiós en Gijón a Concha Victorero, la querida cocinera de El Planeta, “ejemplo de esfuerzo y sacrificio”

Un San Pedro a rebosar despide a la popular hostelera, fallecida a los 95 años: “Tenía unas manos divinas para el pescado"

Emotivo adiós a Concha Victorero, de El Planeta, “ejemplo de esfuerzo y sacrificio” / Mario Canteli

Sandra F. Lombardía

Aún recuerda Javier Gómez Cuesta, párroco de San Pedro, a Concha Victorero sentada en la segunda fila de bancos en muchas de sus misas. La popular hostelera, histórica cocinera de El Planeta, fue despedida esta tarde en esa misma iglesia a la que ella solía acudir y que lució a rebosar en su honor. Fallecida este domingo a los 95 años, Victorero, a juicio del párroco, fue un “ejemplo de esfuerzo y sacrificio”, mismo legado que dejó José Luis Cristóbal Morís, su marido, fallecido en 2014.

Victorero deja a sus hijos Rosa, José Luis y Roberto Cristóbal Victorero, y también a sus nietos Lorena, Patricia, Nerea, Roberto y Marina, así como a su hermana, Soledad. “La herencia que deja Concha a sus hijos y sus nietos es ese ejemplo de sacrificio que quizás hoy no se valora tanto. Junto a su marido, hace 60 años, puso en marcha un restaurante que es hoy una institución que prestigia a la ciudad”, defendió Gómez Cuesta. 

El funeral lo enmarco la lectura de un pasaje que el propio párroco reconoció que es “poco habitual” en este tipo de homilías: el que narra cómo Jesús, tras una noche de pesca infructuosa, indica a Pedro dónde tirar la red. “Al desembarcar, Jesús prepara el pescado a la brasa y dice: ‘Venid, vamos a almorzar’. Jesús tenía unas manos divinas, y Concha, para el pescado, tenía también unas manos divinas”, razonó Gómez Cuesta, que pidió que esta despedida sirviese como acción de gracias hacia la cocinera, cuyo “carácter y fortaleza” quedan ahora como legado.  

El religioso, además, recordó que Victorero, que por su trabajo fue siempre una mujer muy ocupada, solía ir a misa a San Pedro. “Sacaba tiempo para venir, y eso es importante. Hoy parece que estamos distraídos, que no tenemos tiempo para nada, tampoco para lo esencial. Yo lucho contra esta nueva cultura de lo pasajero y de lo líquido”, destacó.

En memoria de Victorero, que llevaba unos años retirada de los fogones, este martes se celebrará un segundo funeral en la iglesia parroquial de Lastres, a las 17.30 horas. 

