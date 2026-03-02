La federación Famyr exige al Principado "que cumpla la ley" y retire de forma "inmediata" el monumento "Héroes del Simancas" en Gijón
La organización que agrupa a asociaciones memorialistas insta al gobierno regional a acordar la retirada del monumento y a sancionar a quienes incumplan o se opongan a esa retirada
La Federación Asturiana Memoria y República (Famyr), que agrupa a asociaciones memorialistas, ha instado al Principado a proceder sin demora a la retirada "del monumento franquista del antiguo Cuartel de Simancas", en referencia al monumento "Héroes del Simancas", en aplicación de la ley autonómica de Memoria Democrática de 2019 y de la ley estatal de 2022.
"Hemos presentado nuevas alegaciones ante la Dirección General de Memoria Democrática del Principado de Asturias en el expediente para la retirada del monumento de exaltación franquista situado en el antiguo Cuartel del Simancas, actual Colegio de La Inmaculada, en Gijón", señalan desde Famyr.
Famyr apunta que la Fiscalía Superior del Principado de Asturias confirmó que el Principado abrió un expediente en septiembre de 2024 sobre el monumento fascista que no culminó con una resolución. No existe, por tanto, inacción municipal: existe una responsabilidad autonómica que debe ejercerse", señalan desde la federación memorialista.
Este colectivo lleva tiempo peleando para que se desmantele el monumento que incluye una inscripción de exaltación a los militares sublevados contra la República que murieron durante el asalto de milicias republicanas al Cuartel de Simancas.
Famyr resalta que la legislación asturiana daba un plazo de doce meses para retirar este tipo de monumentos y "han pasado casi siete años y el monumento sigue en pie".
Desde la Federación Asturiana Memoria y República se rechaza la posibilidad de "resignificar" el monumento mediante la colocación de alguna placa explicativa "o soluciones cosméticas", reclamando su desmantelamiento al considerar que "no concurren razones artísticas o arquitectónicas que justifiquen su mantenimiento".
El colectivo advierte de que no retirar el monumento puede acarrear responsabilidades, ya que "la legislación autonómica y estatal prevé sanciones en caso de incumplimiento de las resoluciones que ordenen la retirada de símbolos contrarios a la memoria democrática, incluyendo multas y la pérdida de subvenciones públicas. La ley está para cumplirse". Por ello instan al Principado a que acuerde "la retirada inmediata del monumento" y sancione "a quien incumpla o se oponga a dicha retirada".
Estética y dignidad
Para Famyr retirar de la fachada del Colegio de la Inmaculada el monumento "Héroes del Simancas" no es una cuestión estética sino "de dignidad democrática". En ese sentido, resaltan que "mantener un símbolo de exaltación franquista en un espacio visible perpetúa el dolor de las víctimas y permite que el lugar siga siendo punto de actos de reivindicación del régimen dictatorial", en alusión a las manifestaciones con simbología fascista convocadas ante el monumento.
"Solo el cumplimiento estricto de la legalidad permitirá avanzar hacia una Asturias plenamente respetuosa con la memoria democrática, la justicia y la dignidad de quienes sufrieron la represión franquista", concluyen desde Famyr.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una pareja se precipita desde el Cholo al enredarse con la correa de un perro
- El detenido por el homicidio de un mendigo en Gijón solía dormir junto a la víctima, que tenía un corte de cinco centímetros en el cuello
- Max Ndiaye llegó a España desde Senegal a los 12 años y ahora tiene tres bares en Gijón donde emplea a catorce personas “para dar la oportunidad que a mí me dieron”
- Pierde el control de su coche, invade otro carril, se estrella contra una valla y huye a la carrera en Gijón
- Hallan muerto en el centro de Gijón a un hombre con signos de violencia
- El suelo de Naval colindante con el Acuario ya tiene fecha de apertura para la ciudadanía
- Una denuncia por acoso sexual en el PSOE de Gijón obliga a suspender de militancia a Iván Álvarez Raja, miembro de la ejecutiva del partido
- Investigan la muerte de una gijonesa de 19 años tras fugarse de un hospital en Canarias como un posible caso de homicidio doloso y agresión sexual