La Fundación Alvargonzález añade épica al Museo Naval al donar un cuadro de una de las grandes victorias de la Armada

Una gesta épica de la Armada española. Un protagonista que pasó a la historia como uno de los más prestigiosos marinos y estrategas españoles. Y un pintor de referencia. Son los ingredientes que dan la medida de la importante donación con la que este lunes agasajó la Fundación Alvargonzález al Museo Naval de Madrid.

La entidad gijonesa, que desde hace años mantiene una estrecha relación con la Armada Española a través de diversas colaboraciones, dio ayer un paso más en ese vínculo con la aportación de una obra artística que va a formar parte de la colección permanente del museo. Se trata de una obra del artista chileno-español Guillermo Muñoz Vera, considerado uno de los maestros del nuevo realismo español y creador de la Escuela de Chinchón, titulada "Galeón San Martín. Capitana de D. Álvaro de Bazán en la Batalla de la Isla de San Miguel (1582)".

El motivo del cuadro, como explican desde la institución gijonesa, es el buque insignia del que fuera uno de los grandes navegantes y estrategas, Álvaro de Bazán y Guzmán, capitán general de la Armada de la Mar Océana, a quien Felipe II nombró almirante de su Armada y en 1569 le concedió el título de marqués de Santa Cruz. El museo madrileño está precisamente conmemorando el V centenario de su nacimiento, como recuerdo a quien fue "uno de los marinos más prestigiosos de todos los tiempos, ejemplo de virtudes, heroísmo y lealtad. No en vano se le conoce como el invicto", explican desde el museo. Y tal es esa consideración porque de las más de 50 batallas en las que participó, todas las ganó.

Por eso mismo, la obra que ayer donó la Fundación Alvargonzález viene a cubrir un vacío en el Museo Naval en torno a la Batalla de las Azores y la trayectoria del almirante Bazán. "La temática del cuadro fue decidida por el patronato del Museo Naval de Madrid, en vista del hueco que tenían dentro de las campañas de don Álvaro Bazán y la importancia de la batalla de las Azores donde la Armada española luchó contra una flota francesa. Pese a que fue un combate desigual por el gran despliegue de los franceses, la habilidad táctica del Almirante fue decisiva en la victoria", explicó ayer Ramón Alvargonzález, director de la Fundación gijonesa.

En la entrega del cuadro también participó, por parte gijonesa, la presidenta de la Fundación, Cecilia Alvargonzález; el autor de la obra, Guillermo Muñoz Vera; el almirante jefe de Estado Mayor de la Armada, Antonio Piñeiro Sánchez; el capitán de navío y director del Museo Naval de Madrid, Juan Escrigas; y representantes del Instituto de Historia y Cultura Naval de la Armada Española, organizadores del acto.

El combate de la isla de San Miguel en las Azores tuvo lugar el 26 de julio de 1582 entre la flota española de Bazán, que estaba compuesta por 25 naves, y la francesa del Almirante Strozzi, de la que formaban parte 64 naves. Y contra todo pronóstico se logró una contundente victoria española, perdiendo los franceses 10 unidades, seis hundidas y 4 capturadas, a cambio de ninguna pérdida entre los barcos españoles. Una muestra más de lo que algunos expertos han dado en llamar la genialidad del almirante.

La Fundación Alvargonzález se creó en 1992 y, tal como recogen sus estatutos, una de las líneas de actuación es la de “promover el estudio, investigación y desarrollo de temas relacionados con la Marina Española, tanto militar como mercante, con creación de becas y otras ayudas para la realización de estudios y trabajos”. Lo que se ha materializado en 32 becas de investigación en el Museo Naval de Madrid, premios anuales al curso de aptitud para cabos (Escuela de Submarinos de Cartagena) y al compañerismo (Escuela Naval Militar de Marín). También es reseñable la donación que la familia Alvargonzález hizo al museo del gran óleo sobre lienzo titulado "Primer homenaje a Colón (12 de octubre de 1492)", pintado por José Garnelo. Un cuadro que fue noticia hace unos meses por el atentado que sufrió el Día de la Hispanidad, cuando unos activistas arrojaron tinta sobre la obra, ya recuperada.

El autor del cuadro, Guillermo Muñoz Vera, es considerado uno de los máximos exponentes del Nuevo Realismo Español y ha participado en numerosas exposiciones individuales, colectivas y ferias de arte contemporáneo, fundamentalmente en Alemania, Italia, Estados Unidos, Chile y España. Afincado en Chinchón (Madrid) en el año 2000 el Ayuntamiento de Madrid patrocina su primera exposición antológica en el Centro Cultural de la Villa, que abarca 27 años de trabajo ininterrumpido reuniendo más de 140 obras de colecciones privadas de distintos países.

Es invitado en su país natal en 2002 a pintar la emblemática estación de metro La Moneda en Santiago de Chile en los aledaños del Palacio Presidencial. A través de 14 pinturas murales, que suman en total 180 metros cuadrados, el autor reflejó su particular visión paisajística del país: desde el desierto de Atacama hasta los glaciares de la Patagonia y desde el océano Pacífico hasta la cordillera de los Andes, que hacen de esta estación un museo público subterráneo, único y permanente.