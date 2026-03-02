Gijón abre un debate sobre móviles y redes sociales ante su impacto en la salud mental juvenil

El Antiguo Instituto acogerá del 4 al 6 de marzo las Jornadas Educativas “La influencia de móviles y redes sociales en la salud mental de la juventud”, una iniciativa impulsada dentro del programa municipal contra el acoso escolar y de promoción del bienestar emocional. La propuesta reunirá a especialistas en psicología, educación y seguridad, junto a estudiantes y familias, para analizar los riesgos y desafíos que plantea el entorno digital.

La concejala de Cultura, la forista Montserrat López Moro, subrayó durante la presentación que la reflexión sobre el impacto de los dispositivos móviles no es solo una cuestión tecnológica, sino también cultural. “La cultura no se limita a la creación artística, sino que es también un conjunto de valores y formas de relación que construyen nuestra manera de estar en el mundo, y hoy esa construcción está profundamente atravesada por el entorno digital”, afirmó. La edil insistió en que el objetivo no es generar alarmismo, sino promover un espacio de diálogo responsable para comprender cómo influyen las redes sociales en la autoestima, en las relaciones personales y en la percepción del propio cuerpo de los jóvenes.

Las jornadas incorporarán la voz del propio alumnado, así como la experiencia de madres y padres y del profesorado. También participarán profesionales de la salud mental y un inspector del Cuerpo Nacional de Policía, que abordará las implicaciones legales del uso inadecuado de internet. La respuesta del profesorado ha sido notable: 57 docentes se han inscrito a través del Centro de Profesorado y Recursos de Gijón-Oriente, que reconoce la formación con crédito oficial.

Tres días de análisis

El programa se estructura en tres bloques temáticos. El miércoles se abordarán las adicciones digitales y su incidencia en la salud mental y en la educación de niños y jóvenes, con una conferencia del doctor en Pedagogía y psicólogo clínico Gerardo M. Fernández González, seguida de una mesa redonda sobre el uso crítico de redes sociales y videojuegos.

El jueves se centrará en el Plan Director para la convivencia y mejora de la seguridad en los centros educativos, con la intervención del inspector de la Policía Nacional Claudio Alperi. La mesa posterior analizará la ciberdelincuencia y los principales riesgos a los que se enfrentan menores y adultos en internet.

El viernes la atención se dirigirá a los principales problemas de salud mental en la infancia y adolescencia en la actualidad, con la participación de la doctora en Psicología Carlamarina Rodríguez Pereira, coordinadora del Hospital de Día de Adolescentes. La jornada concluirá con un debate sobre control parental y medidas preventivas, con presencia de familias y responsables educativos.

El jefe del Departamento de Educación, Manuel González, destacó que se trata de un problema “multicausal” que exige la implicación de todos los agentes. “No es solo que pasen muchas horas con el móvil, sino las consecuencias que puede tener en el aislamiento o en la relación con los demás”, señaló.

Una imagen que invita a reflexionar

El fotógrafo García de Marina firma la imagen que acompaña las jornadas. Según explicó, su intención ha sido reflejar cómo la hiperconectividad puede derivar en aislamiento emocional. “Las pantallas prometen conexión, pero también pueden levantar muros que nos impidan ver a quien necesita ser escuchado”, apuntó.

Las jornadas pretenden abrir un espacio crítico que permita construir entornos digitales más seguros y saludables en una sociedad cada vez más conectada.