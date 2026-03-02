El gijonés Alex Salu, director del cortometraje de animación "Gilbert" y ganador de un Goya: "En un mundo con sed de inmediatez, es importante disfrutar del proceso creativo"

Entre encuentros y celebraciones, desde Barcelona, tras "una noche de locura", Alex Salu (Gijon, 1987), flamante ganador del Goya al mejor cortometraje de animación por "Gilbert", responde a LA NUEVA ESPAÑA.

La de "Gilbert" es una doble historia de amistad, la que cuenta el corto y la que han forjado sus tres directores, Alex Salu, periodista, ahora trabajando en un estudio de videojuegos; el gerundés Jordi Jiménez, cocinero, y al valenciano Arturo Lacal, profesor de lengua española. Se conocieron en un taller para desempleados, de animación stop motion, y no podían imaginar entonces todo el partido que iban a sacarle.

¿Con qué expectativas llegaban a la gala de los Goya? ¿Pensaban que existía la posibilidad de ganar?

Para nosotros el hecho de estar nominados ya era todo un logro, todo un éxito, que no nos imaginábamos. Fue algo que sucedió gracias a la ayuda de la agencia Frick y de Mónica Gallego, nuestra productora. Era nuestro primer corto, las expectativas que teníamos no eran las de llegar a los Goya, ni mucho menos ganarlo. Estábamos contentísimos por estar ahí y no nos imaginábamos que fuésemos a oír nuestro nombre.

¿Qué sintió? ¿Cuál fue su primera reacción al escuchar la lectura del ganador del premio?

Aunque no teníamos expectativas, sí que estábamos nerviosos, porque, al final, la posibilidad estaba ahí. Cuando dijeron el nombre casi no dio tiempo ni a procesar todo lo que estaba ocurriendo y yo creo que todavía estamos en proceso, estamos procesando todo y nos llevará unos días darnos cuenta de lo que hemos conseguido.

La de "Gilbert" es una historia de amistad y la suya con los otros dos codirectores, que ha culminado con este Goya, también.

Sí, nuestro corto narra cómo se desarrolla una amistad. Esa amistad entre Gilbert y Sullivan, que son los personajes del corto, surge en torno a la música. La música es una protagonista del corto. Lo mismo que a esos personajes que se conocen y se hacen amigos, nos ocurrió a nosotros. Mientras rodábamos el cortometraje, y durante todo el proceso posterior, también nos fuimos conociendo mejor y ha surgido una colaboración que ha funcionado muy bien. Nosotros nos conocimos en un taller para desempleados, en un curso de stop motion –algo muy peculiar, porque tampoco es que sea una disciplina que te esperes a encontrar en una formación de ese tipo, pero, bueno, nosotros tenemos formación artística y era algo que nos llamaba mucho a todos–. Coincidimos ahí en un momento de nuestra vida en que no teníamos trabajo, vimos que trabajábamos muy bien juntos y decidimos dar el salto. Y eso fue: igual que surgió la amistad entre Gilbert y Sullivan en el corto, surgió entre nosotros.

¿A quién tenía pendiente del premio en Gijón?

En Gijón está mi familia, mis padres, mi hermana, mis abuelos, mis tíos... Vamos, toda mi familia. Yo me mudé a Barcelona hace ocho años y, con todo lo contentos que estamos de ganar este premio, lo cierto es que una de las cosas que más felicidad dan es saber toda la gente que ha estado viviendo la ceremonia desde casa y que ahora también está muy feliz. Es una felicidad compartida.

"Gilbert" es un corto "artesanal". ¿El poder evocador de las historias siempre estará por encima de la efectividad de la tecnología?

Sí, es un corto artesanal. Está hecho con recortes de cartulinas, de cartón, papel de acuarela y diversos materiales colocados sobre una mesa multiplano con varios niveles de cristal. Y animamos estos objetos fotograma a fotograma, foto a foto. Es un proceso muy laborioso, muy artesanal, que tiene un carácter mucho más físico y palpable, más imperfecto y la magia de ver cómo estos materiales cobran vida. Yo creo que esto siempre da a las obras de un carácter más personal, algo que es difícil conseguir con inteligencia artificial, por ejemplo. Aunque evidentemente las herramientas evolucionan y las técnicas también, y siempre hay formas de incorporarlas al arte. Yo creo que una de las cosas buenas que tiene el proceso de un corto como el nuestro, de animación y de animación stop motion, es la posibilidad de disfrutar del trayecto, no solo del destino, y de todo el proceso creativo y de rodaje. Ahora, en este mundo en el que necesitamos conseguirlo todo al instante, en el que todo lo necesitamos inmediatamente, con sed de inmediatez, eso es importante.

Ahora vive en Barcelona, ¿se plantearía regresar y trabajar en Asturias? ¿Cuáles son sus planes ahora?

Sí, ahora vivo en Barcelona. La posibilidad de volver a Asturias siempre está ahí, pero de momento estoy trabajando en un estudio de videojuegos y el plan es continuar con esta colaboración que tenemos los tres directores, Arturo, Jordi y yo, y seguir haciendo cortos de animación. Ya tenemos algunas ideas en mente y estamos trabajando sobre ellas. Esto nos da ahora mucha fuerza y mucha motivación para seguir adelante.

¿Qué ha sido lo más emocionante de toda esta aventura vivida con "Gilbert"?

Momentos especiales ha habido muchos. Yo siempre me quedo con las reacciones del público. Es muy especial ver cómo la gente conecta con el corto. Al ser un corto en el que se narra sobre todo a través de la música que es un lenguaje universal, Gilbert ha sido muy accesible para público infantil y cuando hemos tenido la oportunidad de verlo en una sala llena de niños y niñas, ver cómo reaccionan, cómo se ríen, cómo aplauden con la música... Eso es muy satisfactorio.

