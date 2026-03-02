Ildefonso Rodríguez deja de liderar el sindicato policial Sipla tras casi una década: "Me voy orgulloso de algunos grandes hitos como la nueva comisaría de Gijón"

Liberado de su cargo como secretario general del Sindicato Independiente de la Policía Local de Asturias (SIPLA), que ocupó durante los últimos nueve años, Ildefonso Rodríguez del Río (Gijón, 1982) continuará al frente de la vicesecretaría de la Confederación de Seguridad Autonómica y Local (CSLA) con el mismo tesón para defender los derechos de sus compañeros.

¿Cómo valora sus años al frente del SIPLA?

Bien. Hubo momentos complicados como la pandemia o diversas contiendas como la que vivimos con el Ayuntamiento de Siero, que ha conseguido que sea el menos deseado para cualquier opositor y se esté yendo la gente a cuentagotas. Pero el balance es muy positivo.

¿Qué es lo que más le enorgullece de su trayectoria?

En Gijón, del gran hito que llevaba muchos años peleándose: la nueva jefatura. Redactamos cada incumplimiento del edificio de la calle San José, que estaba para tirar. Al principio eran reticentes a que prosperase e incluso avisamos para ir a inspección de trabajo. Eso les hizo tomar cartas en el asunto y finalmente se logró una nueva comisaría acorde a la ciudad.

¿Y a nivel autonómico?

La convocatoria única para las oposiciones de Policía. Tal y como estaba antes la normativa, los Ayuntamientos no tenían ninguna obligación y cada uno sacaba sus oposiciones con criterios dispares. Otro hito histórico fue el decreto de adelanto de la edad de jubilación.

¿Por qué decide dejar el SIPLA?

Llegó un momento en el que estaba aglutinando muchos puestos. El tiempo es limitado y para poder hacer las cosas bien debería tener una dedicación para algo en concreto, en este caso la CSLA.

¿Qué retos tiene el sindicato?

El reconocimiento del Grupo B. Es un hueco que ha quedado huérfano y apenas se usa. También la aplicación correcta del adelanto de la edad de jubilación. Pretende que cuando cumplas 60 tengas toda la cotización necesaria sin tener en cuenta los años sobrecotizados.

¿Cómo está la situación en Asturias de la Policía Local?

Necesitamos mejorar y mucho. La ley de Coordinación de Asturias está obsoleta. Hay que abordar una nueva legislación de Policía Local.

¿Cuántos agentes hay?

Sobre el papel tenemos algo más de 1.200 efectivos, pero no llegamos a cubrir ni 800. No sacan las plazas y el periodo para la convocatoria se hace eterno.

¿Y en Gijón?

Deberíamos estar rondando los 400 efectivos y no llegamos a los 300 para una población de 300 mil habitantes. Lo óptimo, según Europa, es que la proporción sea de un agente por cada 600 personas.

La ciudad ha superado por primera vez los diez mil delitos al año. ¿Qué explicación le da?

Distintos factores. En verano cada vez hay más gente y eso lleva a que surjan más problemas, es una ciencia exacta. Ese puede ser uno de los motivos del ascenso de la criminalidad. Encima, hay vacaciones y tenemos que cubrirlas. Necesitamos un refuerzo que no hay.

Destaca el aumento de robos, ¿lo han notado?

Sí, y en alguna ocasión nos encomendaron a hacer patrullas por la zona rural. Lo que hacemos es hablar con los vecinos y recabar información sobre lo que ven: las casas que asaltaron, coches sospechosos… toda eso se comparte con el resto de cuerpos.

¿Ha mejorado la situación en el ocio nocturno?

Está la tendencia de que hay delitos en el turno de las noches de los fines de semana. En su momento hablaron de poner cámaras en la zona de ocio, pero lo que verdaderamente disuade es tener más efectivos en la calle y coches patrullando. A veces nos toca hacer plantones en las zonas con más locales porque sabes que en cualquier momento puede saltar la chispa. Eso impide que estemos en otros lugares.