Iván Álvarez Raja anuncia acciones legales tras ser acusado por acoso ante el PSOE: "Quien denuncia ni siquiera ha acudido a los tribunales de justicia; yo sí lo haré",

El secretario de Ideas y Programas de la ejecutiva del PSOE de Gijón hasta su cese cautelar como afiliado el pasado jueves, Iván Álvarez Raja, ha anunciado que emprenderá acciones legales tras haber sido denunciado por un supuesto caso de acoso sexual a través de los canales internos del PSOE (el Órgano contra el Acoso) que ha llevado a que Ferraz no sólo lo haya suspendido cautelarmente de militancia sino también a que haya sido apartado de su puesto de trabajo como asesor del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Gijón. "Quien denuncia ni tan siquiera ha acudido a los tribunales de justicia. Yo sí lo haré. Se lo debo a mi hija. El mejor legado que le puede dejar es que, por fin, sepa quiénes son víctimas y quiénes verdugos", desvela el exedil socialista en un artículo que publica LA NUEVA ESPAÑA.

El dirigente socialista suspendido cuestiona que quien le acusa no haya acudido a los juzgados, que "son los únicos con capacidad para declarar culpables o inocentes" y considera vulnerada su presunción de inocencia y su derecho al honor al haberse filtrado su nombre cuando este tipo de procedimientos internos como el expediente que se ha abierto contra él son confidenciales, "pero cuando la confidencialidad opera sólo en una dirección, supone un abuso". Entre otras consideraciones, Raja se pregunta si el que se haya filtrado su nombre como denunciado en un supuesto caso de acoso sexual "responde a otro tipo de dinámicas internas" en el PSOE.

Su caso está agitando las aguas internas en el PSOE de Gijón al tensar más de lo que ya estaban las relaciones entre el sector crítico y minoritario en el PSOE de Gijón con la ejecutiva local encabezada por Monchu García y en la que Raja jugaba un papel relevante, dado que de la secretaría de la que se ha visto apartado al ser suspendido cautelarmente como militante, es la encargada de la elaboración del programa electoral del PSOE de Gijón.

El mismo día en el que trascendió la denuncia contra Iván Álvarez Raja, fuentes del sector crítico ya apuntaban que las consecuencias de la misma alcanzarían a "los conocedores" de la situación. Horas después desde este sector ya cuestionaban abiertamente la "la gestión política de la Ejecutiva Municipal de esta situación". Por ello, reclamaron a Monchu García la convocatoria de una asamblea extraordinaria de afiliados.

En los últimos días, el secretario de Organización del PSOE de Gijón, Jorge Antuña, y quien ejerce de cabeza visible del sector crítico, Fran López, se han cruzado cartas al respecto. Antuña califica de "deslealtad" e "irresponsabilidad" que Fran López reclame a la ejecutiva local una información que por estatutos no puede dar por la confidencialidad que marca la normativa interna del PSOE para este tipo de casos.

Noticias relacionadas

López responde que apelando a la democracia interna y señalando que la preocupación de su sector es por el impacto del caso "en la credibilidad del PSOE en Gijón, especialmente en lo relativo a nuestro compromiso feminista". Añade su preocupación porque Raja haya cuestionado públicamente "los protocolos para proteger a las víctimas" que tiene el PSOE, tal como publicó ayer este diario, lo que califica de "planteamiento extremadamente peligroso, más propio de otra ideología, y del que la Ejecutiva Local debería pronunciarse".