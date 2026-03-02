Magnus Blikstad, el legado del empresario maderero que llegó a Gijón desde Noruega

Fue el primer Hijo Adoptivo de la Villa de Gijón, y eso fue oficial el 29 de agosto de 1906. Magnus Blikstad y Hauff (Trondheim, Noruega, 1862-Lysaker, Noruega, 1926), fue un conocido empresario y diplomático. Se cumplen ahora cien años de su muerte.

En el año 1888 estableció en Gijón una fábrica de maderas, La Compañía General de Maderas. Eso además de ocupar el cargo de cónsul de Noruega y Suecia en la ciudad y, por otra parte, hay que destacar su labor filantrópica porque fue verdaderamente notable. Por ejemplo, su aportación económica fue fundamental en el sostenimiento de la Cocina Económica, del Asilo de Ancianos Desamparados y muy decisivamente también destaca su apoyo al Ateneo Obrero de Gijón. Todavía podemos ver una placa colocada, en el año 1919, en el inicio de la calle gijonesa que lleva su nombre, en la cual esa sociedad cultural agradece su labor.

Hace un siglo Magnus Blikstad murió en su noruega natal, el 28 de febrero de 1926 a los 64 años, porque unos años antes había regresado a su país tras su labor empresarial y benefactora en Gijón. Sin embargo, visitaba Gijón al menos dos veces al año. La calle se le concedió en el año 1909 cuando ya era Hijo Adoptivo, era la vía que hasta entonces se llamaba carretera del Obispo.

Investigadores noruegos visitaron Gijón en 2015

En septiembre del año 2015 visitaron Gijón el investigador Knut Aukrust y la investigadora Dorte Skulstad, noruegos ambos como Magnus Blikstad y docentes en la Universidad de Oslo. Recorrieron el "Gijón de Magnus Blikstad", por ejemplo, la calle, el Ateneo Obrero y el lugar donde estuvo su empresa maderera, la Compañía General de Maderas, cerca del actual Museo del Ferrocarril de Asturias, pero con oficinas posteriores (ya cuando el dueño era Juan González Posada) en la calle de Magnus Blikstad esquina a la de Santa Ana. Hace siete años publicaron en Noruega un libro sobre la noruega Compañía Maderera que en Gijón tuvo como símbolo a Magnus Blikstad pero que tuvo también sedes en Santander y en Huelva entre otras localidades españolas. No existe edición en castellano de ese libro cuyo título citamos en nuestra lengua, "Negocio noruego-español. La Compañía de Maderas (1857-2008)". Knut Aukrust y Dorte Skulstad residen en Baerum la ciudad donde Magnus Blikstad fue alcalde tras su estancia en Gijón.

Cabe recordar algunas otras cosas sobre Magnus Blikstad. Una es precisamente esa: que cuando dejó Gijón para regresar a su Noruega natal fue alcalde de Baerum, en el sur de Noruega, entre 1917 y 1919. La ciudad de Baerum tiene actualmente poco más de 120.000 habitantes y una vía urbana lo recuerda allí, "Magnus Blikstad vei". Lo mismo que en la ciudad de Kristiansund, en la costa atlántica de Noruega y rodada de fiordos, también hay una calle de Magnus Blikstad. Magnus Blikstad está enterrado en una tumba familiar, con su esposa y varios de sus hijos, en el cementerio Vestre Gravlund en Oslo.

Otra noticia sobre Magnus Blikstad es el libro "Expectativas incumplidas: migrantes noruegos en América Latina, 1820-1940", editado por la Universidad de Oslo en el año 2016. Uno de los artículos del libro lo firma María Álvarez-Solar y lleva por título "La familia Blikstad: saga de emigrantes en Noruega, España y Brasil". Nos cuenta, entre otras cosas, la historia de los tres Magnus Blikstad. Uno nuestro protagonista "el gran benefactor de Gijón" (1862-1926), pero también su hijo Magnus Blikstad nacido en Gijón en 1897 y fallecido en 1979, y el hijo de este también Magnus Blikstad, nacido en Santander en el año 1921 y fallecido en Sao Paulo, Brasil, el año 2002.

En su artículo –accesible en internet– María Álvarez-Solar nos informa sobre muchos aspectos de la familia Blikstad, desde sus importantes aportaciones industriales hasta la curiosidad de que cuando Magnus Blikstad dejó Gijón, eso fue en 1899, se llevó a Noruega al cocinero familiar y también a la niñera de sus hijos e hijas, de nombre Trinidad Concejo. Magnus Blikstad y Hauff (nacido en 1862) era hijo de Luthier Haakon Napoleón Blikstad (n. 1827) y de Engel Bertine Hauff (n. 1836). Se casó con Anne Kulø (n. 1861) y tuvieron ocho hijos: Eduardo (n. 1888), Angelita (n. 1891), Haakon Napoleon (n. 1892), Minni (n. 1894), Haakon Magnus (1895), Magnus (n. 1897), Anita (n. 1900) y Alf (n. 1902).

"Nos hemos imaginado a don Magnus, cuando, allá por el año 1888, vino a nuestra villa. Era entonces un mozo vigoroso que acudía a compartir los afanes verdaderamente fabriles de nuestra villa, en una época caracterizada por una irresistible aspiración de prosperidad y bienestar, el momento aquel en que nuestro pueblo recibía el empujón decisivo hacia el progreso culminado en las postrimerías de la pasada centuria". De la necrológica de "La Prensa" del 2 de marzo de 1926.

"La noticia, que fue rápidamente propagada por la ciudad, llenó de pena los corazones de todo y principalmente de los humildes, y singularmente de los muchos obreros que llevarán siempre grabado con el cincel de la gratitud el nombre de don Magnus. Y nosotros recordamos con respeto la venerable figura de ese noble varón, generoso y desinteresado, que siempre acudió con esplendidez espontánea y cordial a cuantas necesidades culturales se sentían es esta población". De la necrológica de "El Comercio", 2 de marzo de 1926.

Retrato de Gijón

La familia Blikstad. / Archivo Knut Aukrurst y Dorte Skulstad

La familia Blikstad

De izquierda a derecha: Haakon Magnus, Magnus Blikstad y Hauff con Anita en su regazo, Engel Bertine, "Angelita", Magnus Blikstad hijo, Caroline María "Minni", Anne Kulø con Alf en brazos y el primogénito Eduardo. Todos los hijos del matrimonio nacieron en Gijón menos los dos pequeños, Anita y Alf, que lo hicieron en Baerum (Noruega) ya regresado el matrimomio a su país natal. En esta foto familiar del empresario noruego, hacia 1904, falta solamente el pequeño Haakon Napoleon fallecido en Gijón 1897 a los cuatro años de meningitis. La imagen es del archivo de Knut Aukrurst y Dorte Skulstad.