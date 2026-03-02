Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
instagramlinkedin

De masturbarse en la Escalerona a agarrarse al palo de las banderas del Juzgado de Gijón

La Policía Local tuvo que volver a intervenir con este individuo, que huyó a la carrera

Un momento de la intervención policial.

Un momento de la intervención policial. / Marcos León

Carlos Tamargo

Un hombre ha provocado esta mañana un gran revuelo en el entorno del Palacio de Justicia de Gijón después de subirse a una de las barandillas de la entrada, proferir gritos y molestar a los viandantes. Se trata de un individuo que ya ha causado numerosos problemas en las últimas semanas.

El hombre, en notable estado de alteración, llegó corriendo a la plaza Decano Eduardo Ibaseta en donde se subió junto a las banderas de la entrada del edificio. A los pocos segundos, uno de los agentes de la Guardia Civil que están dentro de los juzgados le instaron a bajarse, haciendo el hombre caso omiso.

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Gijón

Esto provocó la intervención de la Policía Local, que cuando llegaron al lugar, el hombre se encontraba molestando a los clientes del hotel próximo que le encomendaron nuevamente a que parase.

Los agentes de la Policía Local instaron a que parase en su actitud, pero este hizo caso omiso, huyendo a la carrera del lugar.

Noticias relacionadas y más

Resulta que es el mismo individuo que hace unos días fue detenido en la playa de San Lorenzo por masturbarse delante de las personas y días después volvió a ser arrestado por entrar a robar al Club de Regatas.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El detenido por el homicidio de un mendigo en Gijón solía dormir junto a la víctima, que tenía un corte de cinco centímetros en el cuello
  2. Max Ndiaye llegó a España desde Senegal a los 12 años y ahora tiene tres bares en Gijón donde emplea a catorce personas “para dar la oportunidad que a mí me dieron”
  3. Una pareja se precipita desde el Cholo al enredarse con la correa de un perro
  4. Pierde el control de su coche, invade otro carril, se estrella contra una valla y huye a la carrera en Gijón
  5. Hallan muerto en el centro de Gijón a un hombre con signos de violencia
  6. El suelo de Naval colindante con el Acuario ya tiene fecha de apertura para la ciudadanía
  7. Una denuncia por acoso sexual en el PSOE de Gijón obliga a suspender de militancia a Iván Álvarez Raja, miembro de la ejecutiva del partido
  8. Investigan la muerte de una gijonesa de 19 años tras fugarse de un hospital en Canarias como un posible caso de homicidio doloso y agresión sexual

Gijón abre un debate sobre móviles y redes sociales ante su impacto en la salud mental juvenil

Gijón abre un debate sobre móviles y redes sociales ante su impacto en la salud mental juvenil

Prisión sin fianza para el detenido por matar a un mendigo en Gijón por los "indicios suficientes" y el "riesgo de fuga"

Prisión sin fianza para el detenido por matar a un mendigo en Gijón por los "indicios suficientes" y el "riesgo de fuga"

Emilio Tuya se pone en obras: once meses de trabajo y 650.000 euros de inversión

Emilio Tuya se pone en obras: once meses de trabajo y 650.000 euros de inversión

Ana Migoya, nueva líder vecinal de la parroquia gijonesa de Porceyo: "Somos una población en crecimiento y hay que ampliar la red de saneamiento"

Ana Migoya, nueva líder vecinal de la parroquia gijonesa de Porceyo: "Somos una población en crecimiento y hay que ampliar la red de saneamiento"

De masturbarse en la Escalerona a agarrarse al palo de las banderas del Juzgado de Gijón

De masturbarse en la Escalerona a agarrarse al palo de las banderas del Juzgado de Gijón

La Calzada triunfa en la Olimpiada Asturiana de Geología: Coral Garrido García, del instituto Padre Feijoo, se proclama campeona

La Calzada triunfa en la Olimpiada Asturiana de Geología: Coral Garrido García, del instituto Padre Feijoo, se proclama campeona

Bajar negocios de los entresuelos a locales vacíos a pie de calle: el plan que el PSOE quiere arrancar con un gran estudio

Bajar negocios de los entresuelos a locales vacíos a pie de calle: el plan que el PSOE quiere arrancar con un gran estudio

Tensa y ajetreada mañana en la parroquia gijonesa de Porceyo para elegir líder vecinal: solo diez votos de diferencia

Tensa y ajetreada mañana en la parroquia gijonesa de Porceyo para elegir líder vecinal: solo diez votos de diferencia
Tracking Pixel Contents