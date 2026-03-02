De masturbarse en la Escalerona a agarrarse al palo de las banderas del Juzgado de Gijón

Un hombre ha provocado esta mañana un gran revuelo en el entorno del Palacio de Justicia de Gijón después de subirse a una de las barandillas de la entrada, proferir gritos y molestar a los viandantes. Se trata de un individuo que ya ha causado numerosos problemas en las últimas semanas.

El hombre, en notable estado de alteración, llegó corriendo a la plaza Decano Eduardo Ibaseta en donde se subió junto a las banderas de la entrada del edificio. A los pocos segundos, uno de los agentes de la Guardia Civil que están dentro de los juzgados le instaron a bajarse, haciendo el hombre caso omiso.

Esto provocó la intervención de la Policía Local, que cuando llegaron al lugar, el hombre se encontraba molestando a los clientes del hotel próximo que le encomendaron nuevamente a que parase.

Los agentes de la Policía Local instaron a que parase en su actitud, pero este hizo caso omiso, huyendo a la carrera del lugar.

Resulta que es el mismo individuo que hace unos días fue detenido en la playa de San Lorenzo por masturbarse delante de las personas y días después volvió a ser arrestado por entrar a robar al Club de Regatas.