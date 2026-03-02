De masturbarse en la Escalerona a agarrarse al palo de las banderas del Juzgado de Gijón
La Policía Local tuvo que volver a intervenir con este individuo, que huyó a la carrera
Un hombre ha provocado esta mañana un gran revuelo en el entorno del Palacio de Justicia de Gijón después de subirse a una de las barandillas de la entrada, proferir gritos y molestar a los viandantes. Se trata de un individuo que ya ha causado numerosos problemas en las últimas semanas.
El hombre, en notable estado de alteración, llegó corriendo a la plaza Decano Eduardo Ibaseta en donde se subió junto a las banderas de la entrada del edificio. A los pocos segundos, uno de los agentes de la Guardia Civil que están dentro de los juzgados le instaron a bajarse, haciendo el hombre caso omiso.
Esto provocó la intervención de la Policía Local, que cuando llegaron al lugar, el hombre se encontraba molestando a los clientes del hotel próximo que le encomendaron nuevamente a que parase.
Los agentes de la Policía Local instaron a que parase en su actitud, pero este hizo caso omiso, huyendo a la carrera del lugar.
Resulta que es el mismo individuo que hace unos días fue detenido en la playa de San Lorenzo por masturbarse delante de las personas y días después volvió a ser arrestado por entrar a robar al Club de Regatas.
