Medio Ambiente invirtió casi 370.000 euros en la mejora de áreas infantiles y deportivas durante 2025 en Gijón

Un total de 368.407,03 euros invirtió la concejalía de Medio Ambiente y Sostenibilidad, a lo largo de 2025, en la mejora y renovación de áreas infantiles y deportivas en varios espacios de Gijón. Intervenciones que permitieron "modernizar equipamientos, ampliar zonas de juego y fomentar la práctica deportiva al aire libre en distintos puntos del municipio", apuntaron desde el área encabezada por el edil popular Rodrigo Pintueles.

"Cada euro invertido responde a una planificación técnica rigurosa y a las demandas trasladadas por vecinos y usuarios", señaló este lunes Pintueles tras visitar algunas de las instalaciones. Respecto a las actuaciones, en el parque de Ingeniero Orueta se completó la renovación de los juegos infantiles y, junto al parque de Laviada, se creó una nueva zona de ocio con un rocódromo, dos futbolines y dos mesas de ping-pong.

En la playa del Arbeyal se renovó el área biosaludable con nueve elementos, mientras que en el parque del alcalde Isidro del Río tuvo lugar la renovación de los juegos infantiles. En la Fábrica de Gas se colocarán unas barras paralelas dobles accesibles. En el parque de Monteana, por su lado, ya han arrancado las obras de renovación de juegos infantiles en una superficie de 170 metros cuadrados. En el de Tremañes se ha iniciado el acondicionamiento de una nueva zona infantil.

Además, han empezado ya los trabajos de renovación de juegos infantiles en la calle Mieres, la plaza Miguel Servet y la calle Río Eo. "Este plan responde a un modelo de ciudad que apuesta por el mantenimiento, la mejora continua y la calidad de los espacios públicos, con criterios de accesibilidad, seguridad y equilibrio territorial", defendió Rodrigo Pintueles, que subrayó que "durante el anterior gobierno socialista muchas de estas áreas infantiles y deportivas quedaron abandonadas, acumulando un evidente deterioro por falta de planificación e inversión".

El concejal popular insistió en que el objetivo del equipo de gobierno es "seguir extendiendo estas mejoras a más zonas de Gijón, priorizando la seguridad de los más pequeños, la accesibilidad universal y la promoción del deporte al aire libre como elemento clave para la salud y la convivencia vecinal".