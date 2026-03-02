La revista “Prímula” anuncia su cierre y carga contra la dirección del Hospital de Cabueñes por la falta de apoyo

El cuaderno “Prímula”, la revista cultural que se editaba desde el Hospital de Cabueñes desde el año 2004, echa el cierre. El comité de dirección de esta publicación, integrada por profesionales sanitarios en activo o jubilados, comunica que la presentación del número 40, convocada para este día 16 a las 19.00 horas en la Escuela de Comercio, será la última. El grupo achaca el cierre a la falta de ayudas públicas y, sobre todo, a lo que sus integrantes denominan como su “expulsión” del hospital, ya que desde hace meses, dicen, no se les permite usar la biblioteca para trabajar ni servirse de la infraestructura del hospital para realizar las gestiones de elaboración del cuaderno.

El editorial de este último número llevará como título “Algo huele mal”. Lo escribe, como siempre, Gonzalo Acebal, traumatólogo, y en él se habla de una “venganza cocinada en frío” y gestada “desde las alturas”. “Hoy, con frialdad cadavérica, juntamos nuestras últimas letras mientras observamos, entre nausea y pena, cómo alguien sonríe desde algún despacho”, se señala en el texto.

En el editorial se menciona también que “unas palabras dichas con emoción y disgusto” fueron escuchadas por “unos oídos demasiado finos”. ¿El motivo? Que el comité de dirección sospecha que el distanciamiento entre “Prímula” y la dirección del hospital se debió a que la coordinadora de la revista, Aurora Rodríguez, bibliotecaria del hospital, había señalado en la presentación del anterior número de “Prímula” que se jubilaba a su pesar, porque no le habían concedido una prórroga, una decisión que ella consideró aquel día “arbitraria” porque a su juicio estaba en condiciones de seguir en activo. Siempre según la versión del comité redactor, las relaciones con el hospital se distanciaron a partir de entonces.

La propia Rodriguez firma un artículo en este último número donde dice que el grupo fue “expulsado” del hospital y que al menos parte de su archivo ha sido “destruido”, así como que la desvinculación de la revista con el complejo impide cuestiones como usar correos corporativos para comunicar asuntos relacionados con la publicación. Eso, sumado a la ausencia de subvenciones (salvo alguna que otorgó la Fundación Municipal de Cultura) y a la pérdida de anunciantes, clave para financiar el proyecto, provocan, según la coordinadora, que “Prímula” no tenga ya “una sede ni medios” para mantener su trabajo.