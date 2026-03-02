Viaje musical en la Laboral con el espectáculo "Toon Story"
La "Film Symphony Orchestra" ofreció ayer por la tarde en el teatro de la Universidad Laboral el espectáculo "Toon Story", un viaje musical a las bandas sonoras de películas de animación que marcaron a generaciones enteras. En la imagen, un momento del recital en la Laboral.
- Las familias de los fallecidos tras el brutal accidente en la avenida Constitución de Gijón, rotas: 'Es duro de asimilar
- El detenido por el homicidio de un mendigo en Gijón solía dormir junto a la víctima, que tenía un corte de cinco centímetros en el cuello
- Max Ndiaye llegó a España desde Senegal a los 12 años y ahora tiene tres bares en Gijón donde emplea a catorce personas “para dar la oportunidad que a mí me dieron”
- Pierde el control de su coche, invade otro carril, se estrella contra una valla y huye a la carrera en Gijón
- Hallan muerto en el centro de Gijón a un hombre con signos de violencia
- Una denuncia por acoso sexual en el PSOE de Gijón obliga a suspender de militancia a Iván Álvarez Raja, miembro de la ejecutiva del partido
- Investigan la muerte de una gijonesa de 19 años tras fugarse de un hospital en Canarias como un posible caso de homicidio doloso y agresión sexual
- Condenada a tres años de cárcel una administradora de fincas de Gijón por robar 150.000 euros
Cuando el colágeno deja de ser una moda
Contenido ofrecido por Estela Belleza
Conecta-T refuerza su apuesta por Gijón con una nueva tienda en La Calzada y red propia de fibra
Contenido ofrecido por Conecta-T