Viaje musical en la Laboral con el espectáculo "Toon Story"

Viaje musical en la Laboral con el espectáculo &quot;Toon Story&quot; | MARCOS LEÓN

La "Film Symphony Orchestra" ofreció ayer por la tarde en el teatro de la Universidad Laboral el espectáculo "Toon Story", un viaje musical a las bandas sonoras de películas de animación que marcaron a generaciones enteras. En la imagen, un momento del recital en la Laboral.

