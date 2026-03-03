Alejandro Romero oposita a un nuevo mandato como líder vecinal de Contrueces
El veterano presidente, en el cargo desde 1988, espera que surja un relevo: "Daría pena que esto desapareciese"
Alejandro Romero tiene cuerda para rato. A sus 81 años, el veterano presidente de la asociación vecinal "Los Ríos" de Contrueces optará a un nuevo mandato después de que hoy culminara el plazo para presentar candidaturas. Solo concurrió la suya. Romero lleva en el cargo desde 1988 y ya ha tomado la determinación de que, si no hay imprevistos y la asamblea ratifica su continuidad, el siguiente mandato, de dos años, ya será el último. "Esperamos convencer a alguien para que se presente", subrayó.
"Me daría pena que la asociación desaparezca; hay que luchar para que aguante porque es muy importante para el barrio", sostuvo Alejandro Romero. Si en dos años nadie tomase el relevo, una de las vías podría ser una junta gestora.
En 2027, de hecho, la entidad conmemorará su 50.º aniversario. A este proceso electoral va Romero con el mismo equipo con el que viene trabajando. "Igual añadimos uno o dos vocales", indicó el líder vecinal de Contrueces, al que por el momento no se le agota la gasolina. "Aunque haya cansancio, me encuentro bien de salud", culminó.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una pareja se precipita desde el Cholo al enredarse con la correa de un perro
- El detenido por el homicidio de un mendigo en Gijón solía dormir junto a la víctima, que tenía un corte de cinco centímetros en el cuello
- Max Ndiaye llegó a España desde Senegal a los 12 años y ahora tiene tres bares en Gijón donde emplea a catorce personas “para dar la oportunidad que a mí me dieron”
- Hallan muerto en el centro de Gijón a un hombre con signos de violencia
- El onanista de la Escalerona acaba detenido al intentar allanar una casa en Gijón y agredir sexualmente a la dueña
- El suelo de Naval colindante con el Acuario ya tiene fecha de apertura para la ciudadanía
- Una denuncia por acoso sexual en el PSOE de Gijón obliga a suspender de militancia a Iván Álvarez Raja, miembro de la ejecutiva del partido
- Investigan la muerte de una gijonesa de 19 años tras fugarse de un hospital en Canarias como un posible caso de homicidio doloso y agresión sexual