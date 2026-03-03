Alejandro Romero oposita a un nuevo mandato como líder vecinal de Contrueces

Alejandro Romero tiene cuerda para rato. A sus 81 años, el veterano presidente de la asociación vecinal "Los Ríos" de Contrueces optará a un nuevo mandato después de que hoy culminara el plazo para presentar candidaturas. Solo concurrió la suya. Romero lleva en el cargo desde 1988 y ya ha tomado la determinación de que, si no hay imprevistos y la asamblea ratifica su continuidad, el siguiente mandato, de dos años, ya será el último. "Esperamos convencer a alguien para que se presente", subrayó.

"Me daría pena que la asociación desaparezca; hay que luchar para que aguante porque es muy importante para el barrio", sostuvo Alejandro Romero. Si en dos años nadie tomase el relevo, una de las vías podría ser una junta gestora.

En 2027, de hecho, la entidad conmemorará su 50.º aniversario. A este proceso electoral va Romero con el mismo equipo con el que viene trabajando. "Igual añadimos uno o dos vocales", indicó el líder vecinal de Contrueces, al que por el momento no se le agota la gasolina. "Aunque haya cansancio, me encuentro bien de salud", culminó.