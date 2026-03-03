La Asociación Feminista de Asturias comparte sus fondos de arte en el Museo Casa Natal de Jovellanos de Gijón

La Asociación Feminista de Asturias (AFA) Clara Campoamor saca a la luz sus fondos artísticos en una exposición inaugurada este lunes en el Museo Casa Natal de Jovellanos, en Gijón. "Depósito de la Asociación Feminista de Asturias Clara Campoamor-AFA” permanecerá abierta al público hasta el próximo 5 de abril y muestra un conjunto de obras de cuatro artistas contemporáneas depositadas en la institución gijonesa, que "contribuye al enriquecimiento de la colección del museo al tiempo que visibiliza la obra de mujeres creadoras de nuestro entorno más cercano".

La colaboración entre AFA y el Museo Casa Natal de Jovellanos se remonta al año 2019. De entonces data el depósito del cartel "La niña de las hilaturas", una obra de Mabel Lavandera (Gijón, 1951), realizado en el año 1987 vinculado a la celebración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora en Asturias. Se trata, según la institución gijonesa, de una obra "representativa de las dotes artísticas y el carácter comprometido de su autora, que encuentra en la ilustración, y especialmente en el cartel, un medio idóneo para desarrollar su amplio registro creativo que se mueve desde la figuración con ecos del pop a la abstracción". Aquel depósito, además, propició la donación de la obra "El GIRO", una serie compuesta por once acuarelas que desarrolla el proceso creativo realizado para un cartel contra la violencia de género encargado por Ayuntamiento de Oviedo en el marco de las celebraciones del 25N.

En la exposición inaugurada este lunes se presentan cuatro obras de Mabel Lavandera se presentan ahora cuatro piezas, tres acuarelas de la mencionada serie y "La niña de las hilaturas". Junto a ellas se muestran las de otras tres artistas: Elena Rato (Noreña, 1979), representada con "Guante rosa sobre negro", una obra significativa dentro de la trayectoria de esta pintora, con presencia en varias colecciones nacionales e internacionales y de la que el Museo no contaba todavía con ninguna pieza; María Álvarez (Luanco, 1958), con dos ejemplares de "Contra viento y marea", una estampa serigrafíada de la artista, , con una obra que tiende a la depuración formal y que atesora una larga y reconocida trayectoria en el sector del grabado y la estampación, profesora en la Escuela de Arte de Oviedo y María Gimeno (Zamora, 1970), con dos piezas, dos platos de loza intervenidos que forman parte de un proyecto titulado "Queridas viejas" con el que busca subsanar la escasa presencia de mujeres en el discurso canónico de la historia del arte. Los platos están realizados en colaboración con la ceramista Marta Lorca y en ellos están reproducidos los autorretratos de Frida Khalo y Maruja Mallo.

Al acto de presentación de la exposición han asistido Montserrat López Moro, concejala de Cultura, Museos e Industrias Creativas de Gijón; Saturnino Noval García, director del Museo Casa Natal de Jovellanos y Gloria García Nieto, presidenta de la Asociación Feminista de Asturias Clara Campoamor.