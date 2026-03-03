El caso del hostelero del Carmen absuelto de violación, pendiente de si el denunciante recurre
La sentencia todavía no es firme
El caso del hostelero del Carmen acusado de agredir sexualmente a uno de los camareros después de una noche de copas -un proceso del que, por el momento, ha salido absuelto tras la sentencia de la sección octava de la Audiencia, desvelada por LA NUEVA ESPAÑA- está a la espera de saberse si el denunciante va a recurrir el fallo ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias. La decisión ayer todavía no estaba tomada.
Entienden los jueces que las relaciones sexuales fueron consentidas y que el relato del joven denunciante era "ambiguo" e "impreciso". Según el relato de hechos probados, los dos salieron de fiesta la Noche de San Juan y, tras tomar copas por la zona de Fomento, el empresario se ofreció a llevarle a casa en coche. En el transcurso, el joven accedió a subir a casa de su jefe, donde mantuvieron relaciones sexuales completas. El joven, después, presentó la denuncia que motivó que el hostelero llegase a entrar en prisión preventiva durante un mes.
Tras el juicio quedó acreditado, según se refleja en la sentencia, que la agresión sexual no fue tal y que las relaciones fueron consentidas. El empresario afrontaba hasta trece años de cárcel. El caso, pendiente de si al final recurre el denunciante ante el TSJA.
