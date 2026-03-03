Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El caso del hostelero del Carmen absuelto de violación, pendiente de si el denunciante recurre

La sentencia todavía no es firme

Vista del Juzgado.

Vista del Juzgado. / Juan Plaza

Carlos Tamargo

El caso del hostelero del Carmen acusado de agredir sexualmente a uno de los camareros después de una noche de copas -un proceso del que, por el momento, ha salido absuelto tras la sentencia de la sección octava de la Audiencia, desvelada por LA NUEVA ESPAÑA- está a la espera de saberse si el denunciante va a recurrir el fallo ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias. La decisión ayer todavía no estaba tomada.

Entienden los jueces que las relaciones sexuales fueron consentidas y que el relato del joven denunciante era "ambiguo" e "impreciso". Según el relato de hechos probados, los dos salieron de fiesta la Noche de San Juan y, tras tomar copas por la zona de Fomento, el empresario se ofreció a llevarle a casa en coche. En el transcurso, el joven accedió a subir a casa de su jefe, donde mantuvieron relaciones sexuales completas. El joven, después, presentó la denuncia que motivó que el hostelero llegase a entrar en prisión preventiva durante un mes.

Tras el juicio quedó acreditado, según se refleja en la sentencia, que la agresión sexual no fue tal y que las relaciones fueron consentidas. El empresario afrontaba hasta trece años de cárcel. El caso, pendiente de si al final recurre el denunciante ante el TSJA.

