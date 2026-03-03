Ciclo de conferencias taurinas en Gijón para el mes de marzo

El ciclo cultural taurino impulsado por la Peña Astur, que preside Dionisio Montero, ha cerrado tres conferencias para este mes de marzo. Todas las ponencias, como viene siendo habitual en los últimos años, se celebrarán en el salón de actos de Caja Gijón La Rural, en el paseo de la Infancia. Se trata de una de las citas clave del invierno taurino antes de que se lleve a cabo la presentación de carteles.

El encargado de inaugurar esta trigésimosegunda edición será el crítico taurino Pepe Estévez, que disertará sobre el momento actual de la tauromaquia en una charla que arrancará el 6 de marzo a las 2015. horas.

La peña Astur recibirá al matador de toros retirado José Luis Palomar el viernes 13 de marzo. "El difícil camino a la gloria taurina" será el título de la conferencia de este matador de toros que formó parte de la llamada "Corrida del Siglo" en Las Ventas. Fue el 1 de junio de 1982, martes, cuando José Luis Palomar junto a Luis Francisco Esplá y Francisco Ruiz Miguel salieron los tres a hombros en Madrid junto al ganadero Victorino Martín.

El ciclo taurino se cerrará el viernes día 20 de marzo de la mano de Domingo Delgado de la Cámara, al que la peña rendirá homenaje "por la gran colaboración" que desde hace muchos años lleva prestando al colectivo taurino gijonés.

La feria de Begoña

Poco a poco la próxima feria de Begoña va tomando forma. Será un ciclo del 13 al 17 de agosto que estará compuesto por una novillada, tres corridas de toros y un festejo de rejones. El rejoneador Diego Ventura y el torero Andrés Roca Rey son dos de los protagonistas ya firmados para la feria, en la que Carlos Zúñiga confía en poder hacer oficial el regreso de Morante de la Puebla a Gijón.

En el elenco ganadero estarán las divisas de El Puerto de San Lorenzo y La Ventana del Puerto, La Quinta y Núñez del Cuvillo. La novillada lucirá el hierro de La Cercada.