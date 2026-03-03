El conflicto por los contenedores de ropa en Gijón sigue abierto: una de las entidades del contrato anulado recurre el proceso

La anulación del contrato de gestión de los contenedores de ropa usada de la ciudad ha sido recurrida. Humana, una de las dos empresas que había resultado adjudicataria de esta licitación de Emulsa, considera que al desistirse esa licitación se ha “invalidado el criterio técnico y jurídico” por una “decisión política sobrevenida” y pide ser indemnizada. Ha convocado a los medios para detallar su postura este miércoles.

A inicios de año se supo que Humana Fundación Pueblo para Pueblo e Insertega Social habían resultado adjudicatarias de este contrato y que eso suponía que Cáritas, que durante años se había encargado de prestar este servicio en la ciudad, quedaba excluida. También se daba a conocer que esta última entidad había recurrido la decisión porque consideraba que su proyecto no había sido ponderado en su justa medida.

El caso acabó con cierta polémica, ya que Emulsa, presidida por el popular Rodrigo Pintueles, defendía que la mesa de contratación había valorado las tres ofertas de manera correcta y que Cáritas no había resultado adjudicataria principalmente por una cuestión económica, ya que se ofrecía a prestar al servicio a cambio de un pequeño importe y no a coste cero, lo que en el baremo de criterios evaluables le hacía quedar por debajo de las otras aspirantes. Desde entonces ya se sospechaba que, de alguna u otra manera, el conflicto no iba a resolverse fácilmente, porque Cáritas podría valorar emprender acciones legales si el contrato se mantenía y no se tenía en cuenta su recurso y, a la vez, las dos adjudicatarias podrían recurrir el desistimiento del contrato si éste se anulaba.

Después, un informe de la asesoría jurídica municipal encargado por Alcaldía ante la existencia de este recurso de Cáritas dictaminó que los pliegos eran “incongruentes e imprecisos”, entre otros reproches. Y aunque Emulsa primero reprochó la emisión de este informe por “extemporáneo”, el contrato finalmente quedó anulado a mediados de enero.

"Gastos y perjuicios"

Humana, que hasta ahora se había mantenido al margen en cuanto a valoraciones públicas, convoca a los medios este miércoles para detallar su postura, pero adelanta que la fundación ha interpuesto un recurso de reposición “contra la resolución que instó a Emulsa a desistir la adjudicación” y también un recurso de alzada “para ser indemnizada por todos los gastos y perjuicios derivados del acuerdo de desistimiento”.

Fuentes de la fundación consideran haber “perdido un contrato ganado limpiamente” y tras un concurso público lanzado “conforme a la ley” en el que “se ha invalidado el criterio técnico y jurídico, sustituyéndolo por una decisión política sobrevenida”. Consideran también que Cáritas, “pese a perder el concurso y ver rechazados sus argumentos” en los informes internos que había dado a conocer Emulsa, resulta ahora “beneficiada” al “mantenerse una situación irregular”, ya que hasta que el nuevo servicio no se adjudique formalmente los contenedores de ropa siguen bajo gestión de esta otra entidad.