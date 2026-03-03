"La Cuesta del Cholo no es una zona peligrosa", aseguran los gijoneses después del accidente en el que se precipitaron dos personas

El accidente ocurrido en la Cuesta del Cholo el pasado domingo, cuando dos personas se precipitaron al suelo desde una altura de dos metros y medio, provocándoles varias lesiones, ha puesto de nuevo el foco en una zona que ha levantado tensión entre vecinos y Ayuntamiento por el proyecto de colocar un graderío justo en la zona donde se produjo el suceso. "Para nada la veo una zona peligrosa", es la opinión de Laura Medrano, que pese a que es de Calahorra, La Rioja, en pocos días ha podido disfrutar de la Cuesta del Cholo en su esplendor. "Estuvimos justo ahí tomando algo (señalando al punto donde la pareja se cayó) y sí que notamos que estaba lleno de gente", añade la visitante.

Los usuarios del Cholo valoran posibles mejoras (en imágenes) / Marcos León

A su lado, Jorge Aragón concuerda con que "no es una zona peligrosa" y apunta que en espacios donde se acumula mucha gente, pues es más común que se tienda a que surjan problemas. "Siempre hay accidentes y cuanta más gente, la probabilidad aumenta y porque haya gradas o no, los accidentes no se van a evitar", expresa Aragón. No obstante, Medrano apuntó una cuestión de cierto riesgo que ha notado estos días. "Vi más peligro que estuvieran pasando los coches todo el rato a que se pudiera caer la gente. Con todo esto lleno, estás hablando o en cuadrilla y viene un coche y ni te das cuenta", expresa la riojana. Ambos también alaban la Cuesta del Cholo y aseguran que "tiene encanto" y que "no cambiaría nada".

La gijonesa Erika Amor propone, por su parte, que se podría instalar "una reja o barandilla" para evitar nuevas caídas, aunque también niega que sea "una zona problemática". "Es cierto que cuando hace bueno, hay problemas de espacio, pero es algo que es de toda la vida y siempre ha gustado a la gente como está", mantiene Amor que ve con buenos ojos el plan del graderío para "ganar en comodidad y que no haya problemas de espacio", argumenta, pero comprende que los vecinos del Barrio Alto se opongan a la modificación. "Es lógico que les moleste porque vendría más gente", sostiene.

En la misma línea, Marta González plantea que no es un problema de espacio, sino de organización. "Los días que está lleno la gente se coloca por cualquier esquina y eso sí que puede ser más peligroso", añade. Es por eso, que no cree que las nuevas gradas vayan a solucionar algo, ya que "seguiría viniendo la misma gente de siempre y se colocarían donde siempre", remata González que tampoco recordaba algún accidente más al margen del ocurrido este pasado fin de semana.

Noticias relacionadas

"Todo depende del cuidado que tengas", expresa Amy Montero que de forma habitual acude a la Cuesta del Cholo para tomar algo. "Puede que los coches también sean un peligro, pero no recuerdo accidentes y tampoco que la gente se queje cuando estás aquí", comenta sobre los presuntos riesgos que tiene ir de ocio a esta parte de Cimavilla. Es por eso que, para ella, el mítico lugar de alterne no necesita ninguna modificación, ya que "perdería la magia de tantos años" e incluso asegura con rotundidad que de lograrse la reforma "dejaría de venir".