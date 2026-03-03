La Empresa de Aguas se centra en La Arena: otros 930.000 euros para actuar en cuatro calles del barrio

La Empresa Municipal de Aguas (EMA) arrancará tras el verano una obra de renovación de sus redes en varias calles del barrio de La Arena que se prolongará durante ocho meses. Un proyecto con un coste, impuestos incluidos, de 932.335 euros, que se suma a otras iniciativas municipales que también se van a desarrollar en el mismo territorio. Por un lado, con la presencia de la calle Aquilino Hurlé y parte de la calle Emilio Tuya dentro del listado de vías afectado por el macroplan de asfaltado impulsado desde la concejalía de Infraestucturas y, por otro, con la remodelación integral de la calle Emilio Tuya, en el tramo entre Aquilino Hurlé y la avenida de Castilla, cuya contratación se aprobó esta mañana en Junta de Gobierno por cerca de casi 650.000 euros.

Esta obra incluye la ampliación de aceras, la renovación de arbolado y mejoras en las redes de la EMA que pasan por ese ámbito. En total, son once meses de obras para esta operación concreta. La EMA financia 365.000 euros del total de su coste.

Así que la EMA, y durante unos meses tras el verano, tendrá en marcha en La Arena está obra de Emilio Tuya y la que va a licitar –en base a un proyecto rematado el pasado mes de diciembre–en una operación que afecta a las calles Piles, Marqués de Urquijo, Manso y avenida de Castilla. Los datos de la nueva obra los avanzó el edil de Urbanismo, y presidente de la EMA, Jesús Martínez Salvador, esta mañana tras la reunión de la Junta de Gobierno.

A lo largo de estas calles se va a actuar en la red de agua potable donde aún existen tramos muy antiguos con tuberías de fibrocemento, que se sustituirá por tuberías de fundición. La actuación se completará con el mallado de la red por la acera de los números pares de la calle Marqués de Urquijo, entre Manso y Rufo García Rendueles.

También se renovarán y reorganizarán las redes de saneamiento. El cambio fundamental pasa por eliminar los colectores de hormigón que por su antigüedad presentan algunas roturas y filtraciones. Y en cuanto a la redordenación de la red se plantea para eliminar, en la medida de lo posible, los vertidos que van al colector que discurre bajo la calzada de la calle Emilio Tuya y a otro colector que pasa por la venida de Castilla.

Evitar molestias en verano

Destacó Martínez Salvador que una parte importante del presupuesto, alrededor de un 37%, se irá a reponer las piezas en superficie que se levanten por las obras. Así, como parte del proyecto se incluye repavimentar las calles para que vuelvan a su estado actual, renovar las aceras, recolocar el bordillo y reponer el aglomerado de la calzada, que en el caso de Manso y su cruce con Marqués de Urquijo afectará a todo el ancho del vial. También se volverán a poner los marcas de los viales y los pasos de peatones.

"Esta obra tiene una duración de ocho meses y la intención es empezarla después del verano, aunque la licitaremos antes", explicó Martínez Salvador, que asumió la coincidencia durante un tiempo con la obra de remodelación del tramo de Emilio Tuya. "Pero será después del verano. No hemos querido que esta segunda obra empiece antes para evitar precisamente inconvenientes en ese periodo del año en una zona que tiene mucho tránsito", remató.