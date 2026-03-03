Francisco Javier Rodríguez Amorín presenta "Provisional" en Gijón

El avilesino Francisco Javier Rodríguez Amorín presentó este martes en la antigua Escuela de Comercio su nuevo libro, que lleva por título "Provisional". Rodríguez Amorín estuvo acompañado por Pedro Antonio Curto Redondo y Javier Muñiz.

El acto de presentación de "Provisional" lo organizaron el Ateneo Obrero de Gijón y la Sociedad Cultural Gesto.