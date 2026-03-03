Herido muy grave un joven al precipitarse por una ventana en Gijón
El afectado ha sido trasladado al HUCA en ambulancia
Un joven ha resultado herido muy grave esta tarde en Gijón al precipitarse por la ventana de casa, en la calle Ramón y Cajal. Hasta la zona se movilizaron rápidamente efectivos sanitarios y policiales para asistir al afectado.
El grave episodio tuvo lugar en la tarde de este martes en el patio interior de un piso de la calle Ramón y Cajal. Los sanitarios atendieron a la persona afectada y optaron por su rápido traslado hasta el HUCA.
Ayuda contra el suicidio
En Asturias, el recurso principal para personas con tendencia autolesiva está en el Teléfono de la Esperanza, con atención 24 horas, en el 985225540. El Ministerio de Sanidad, por su parte, promueve la Línea 024 de atención a la conducta suicida.
Se trata de una línea telefónica de ayuda a las personas con pensamientos, ideaciones o riesgo de conducta suicida, y a sus familiares y allegados, básicamente a través de la contención emocional por medio de la escucha activa por los profesionales del 024.
