El hostelero del Carmen acusado de violar a un camarero en Gijón, absuelto por el relato "ambiguo" e "impreciso" del denunciante

El hostelero gijonés acusado de agredir sexualmente a un camarero, después de estar tomando copas al salir de trabajar la Noche de San Juan de 2024, ha salido absuelto del proceso judicial en el que afrontaba hasta 13 años y seis meses de cárcel, y una indemnización de 35.000 euros. La sección octava de la Audiencia Provincial, en base a las declaraciones de los testigos y los informes forenses, así como las versiones de los implicados, no ha visto pruebas suficientes para enervar la presunción de inocencia ante el relato "ambiguo" e "impreciso" en cuanto a los extremos relevantes del hecho, que aportó el joven de 22 años que denunció a su jefe. El empresario, de unos 40 años, ha estado defendido durante todo el proceso por la abogada Patricia Prendes.

El caso se denunció poco después de la Noche de San Juan de 2024, coincidiendo con la hoguera. El joven trabajaba en el negocio de este hostelero del barrio del Carmen -un negocio que comparte con más socios- y salieron a tomar copas en presencia de más personas. El denunciante aseguró que se encontraba bajo los efectos del alcohol, extremo que negaron el resto de testigos, motivo por el que según refirió el denunciante, su jefe se ofreció a llevarlo a casa en su coche. Los testigos, en la vista oral, describieron que, si bien había bebido, no parecía que se encontrase con sus facultades anuladas.

La versión del joven, según quedó patente, fue extensa y concreta de todo lo que ocurrió antes aquella madrugada antes de llegar a la vivienda del hostelero, y después de irse este. A partir de ahí fue donde empezaron las ambigüedades e imprecisiones. En su denuncia, la que motivó el inicio de la instrucción judicial, aseguró que su jefe había aprovechado su estado de embriaguez para agredirle sexualmente. De hecho, la sentencia refleja que las relaciones "fueron consentidas".

La denuncia y pesquisas posteriores motivaron el ingreso en prisión de este empresario del barrio del Carmen el 26 de junio después de que el Ministerio Fiscal interesase esa medida ante "la gravedad de los hechos" investigados. De hecho, fue el fiscal quien solicitó una pena de once años de cárcel por un delito de agresión sexual en un caso en el que también el propio joven ejerció la acusación particular, elevando su petición a los 13 años y 6 meses de prisión. El investigado permaneció en el Centro Penitenciario de Asturias hasta finales de julio de ese. Casi un mes, que logró a libertad provisional, pero con la medida cautelar de no poder aproximarse al denunciante a menos de 250 metros.

La vista oral tardó en celebrarse. De hecho, se pospuso en más de una ocasión hasta que, finalmente, el hostelero se sentó en el banquillo de los acusados a principios del mes de febrero. El juicio tuvo lugar durante dos días y ante el tribunal prestaron testimonio los implicados, testigos, agentes de la policía y forenses. Tras la absolución queda interponer recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA).