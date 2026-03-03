Los Jesuitas apuestan por "resignificar" el "Héroes del Simancas" y defienden su "valor artístico" en sus alegaciones para evitar la retirada de la obra

La Compañía de Jesús propone mantener el elemento monumental del "Héroes del Simancas" por su "valor artístico" y, en vez de retirar la pieza, "resignificarla" con una solución "pactada" con la dirección general de Memoria Democrática del Principado. Recalcan los jesuitas, no obstante, que acatarán cualquier decisión que impongan las autoridades. "Cumpliremos aquello que la ley dictamine", señalan. La Compañía acaba de alegar al nuevo expediente en curso sobre esta pieza escultórica, que acumula años de polémica, y su postura es la misma que adelantó LA NUEVA ESPAÑA hace unos días.

"Entendemos que, frente a la retirada del grupo escultórico, hay otras maneras de conciliar la memoria histórica y el valor artístico de una fachada catalogada y protegida por el vigente catálogo urbanístico de Gijón", señala la Compañía de Jesús. "El grupo escultórico ahora cuestionado es obra del artista Manuel Álvarez-Laviada, represaliado por el franquismo, y posee un valor artístico y patrimonial reconocido", añade.

Una misión de "reconciliación"

Por otra parte, los jesuitas señalan como "uno de los ejes" de su misión "la búsqueda de la reconciliación", y señalan que "en un contexto de polarización como es el actual, donde casi cada cuestión en disputa termina llevando a extremismos", su postura pasa por "encontrar caminos para afrontar los conflictos desde un diálogo sereno y la búsqueda de soluciones que contemplen lo que de razón puede haber en cada perspectiva". "Somos los primeros interesados en promover los valores de verdad, paz, reparación y garantías de no repetición, plenamente alineados con los objetivos de la memoria democrática, siempre que su aplicación se realice desde criterios no sectarios y respetuosos con la complejidad histórica", razonan.

Reivindica la Compañía de Jesús su "voluntad de trabajar con todas las administraciones implicadas para armonizar una solución equilibrada, fruto de una búsqueda consciente y responsable que aleje a la sociedad de radicalidades y contribuya a una convivencia más justa y reconciliada".

Razones artísticas y patrimoniales

La propuesta de los jesuitas, por lo tanto, es "alcanzar una solución pactada" con la Administración y que ésta se base "en la resignificación del monumento", algo que a juicio de la Compañía viene recogido tanto en la ley de memoria democrática regional como en la nacional. "Ambas normas contemplan que, cuando concurren razones artísticas o patrimoniales que impiden la retirada, se opte por contextualizar históricamente el elemento mediante paneles o placas explicativas", señalan.

Así, los jesuitas abogan por "mantener el monumento protegido y añadir materiales didácticos que expliquen su origen, su autor, las circunstancias de su creación y su lectura en el marco de la memoria democrática". Consideran que "esta solución permitiría desactivar cualquier posible función exaltadora y convertirlo en un elemento de interpretación crítica del pasado". La apuesta, por lo tanto, es la que ya se conoce desde hace años: mantener el conjunto escultórico añadiendo una placa explicativa de su historia.

Otros ejemplos "de éxito" en Asturias

Señala ahora también la Compañía de Jesús que este tipo de actuaciones de resignificación ya han aplicado, y "con éxito", en otros espacios. Citan como ejemplos el Monumento de los Caídos de Oviedo, las placas del Instituto Nacional de la Vivienda y la Universidad Laboral de Gijón.

Ante esta postura, la Compañía de Jesús pide que "se deje sin efecto el procedimiento de retirada" ahora en estudio y apostar por ese "acuerdo" de resignificación.