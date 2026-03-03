El "macroplan" de asfaltado de calles sube a seis millones, con el Carmen pendiente de remates

Con un entorno del Carmen ya solo pendiente de remates, el gobierno local acaba de lanzar un “macroplan” para renovar calles de todo el concejo con una inversión de seis millones de euros a ejecutar durante tres años. Las primeras actuaciones están ya en marcha con obras en el centro, El Llano y Viesques. “Cuidar de nuestras calles es la mejor manera de cuidar Gijón. Este macroplan supondrá una mejora en la calidad de vida de muchos ciudadanos y ciudadanas que ganarán en comodidad y seguridad en sus barrios”, señaló ayer la alcaldesa Carmen Moriyón.

La actuación del entorno del Carmen, adelantada por LA NUEVA ESPAÑA, estaba ya ayer solo pendiente de los remates de los últimos pintados. Señalan desde el Ayuntamiento que la adecuación se espera terminar a mediados de esta semana y que no forma parte del macroplan como tal, ya que se trata de una obra tramitada previamente y enmarcada en el contrato de conservación viaria. La reforma implica una reordenación menor del tráfico y solventa los problemas de hundimientos que se apreciaban desde hacía tiempo en la glorieta central y en las calles aledañas de Álvarez Garaya y Felipe Menéndez.

En cuanto al macroplan que ahora empieza, su configuración se ha ido ampliando en los últimos meses. A finales del año pasado este periódico ya publicaba la intención del gobierno de iniciar este año una batería de mejoras que en ese momento se valoraba en torno a un millón de euros. Ahora, el programa reserva actuaciones “por todos los distritos” con un cronograma a tres años vista y la citada inversión de seis millones de euros.

El cronograma

La primera fase ya está en marcha, se prevé que pueda terminar en días y costará 116.000 euros. Afecta, en concreto, al tramo de Marqués de Casa Valdés entre las calles Cura Sama y Menéndez Pelayo, así como a la calle Cabrales a la altura del número 20. También a la avenida del Llano, entre los números 4 y 12, y a la avenida Albert Einstein en su tramo comprendido ente la calle Corín Tellado y la avenida Justo del Castillo.

El programa, después se reactivará “en las próximas semanas” con la adecuación de las calles Aquilino Hurlé en todo su tramo y en Emilio Tuya en su tramo entre la propia Aquilino Hurlé y Menéndez Pelayo. “Este macroplan, que da respuesta a una necesidad de los gijoneses y gijonesas, es fruto de un gran trabajo por parte de los técnicos municipales a la hora de identificar los puntos en los que es necesario intervenir y calendarizar los trabajos”, defendía ayer Gilberto Villoria, edil de Infraestructuras.

Afectaciones al tráfico

La primera fase de obras implica ligeras afectaciones al tráfico ya desde ayer y hasta el viernes. La avenida del Llano, entre los números 4 y 14, tuvo un corte esta pasada madrugada y durante la jornada de hoy, martes, será el turno de la avenida de Albert Einstein, que verá cortado un carril en dirección a La Pecuaria con desvíos por Anselmo Solar y Corín Tellado desde primera hora y hasta las 18.00 horas.

Habrá cortes también en el tramo de obra de Marqués de Casa Valdés todas las noches, entre las 20.00 y las 6.00 horas, desde ayer y hasta el viernes. Las líneas de Emtusa, por su parte, harán ligeros desvíos por Eladio Carreño y Emilio Tuya para sortear esta última obra, y el cambio a su vez obliga a “despejar de estacionamientos” el tramo de Emilio Tuya entre Menéndez Pelayo y García Rendueles. Se espera que toda esta primera fase termine a tiempo para el fin de semana. Este viernes, el gobierno local desglosará las siguientes fases de este “macroplan”.