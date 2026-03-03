Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Manuel Cañete optará a la reelección como presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinales de Gijón

"Si hay más candidaturas, bienvenidas sean", destaca el líder del la entidad

Manuel Cañete, en la mesa, durante la reunión de la FAV ayer.

Manuel Cañete, en la mesa, durante la reunión de la FAV ayer. / Juan Plaza

Sergio García

Manuel Cañete optará a un nuevo mandato al frente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de la Zona Urbana (FAV) de Gijón. La entidad activó ayer la maquinaria para la renovación de su junta ejecutiva en una reunión tras la cual Cañete confirmó que volverá a presentarse al cargo, en el que lleva desde 2020. La decisión está consensuada con sus compañeros. "Hemos valorado que no era el momento de hacer ese cambio", sostuvo el también líder vecinal del Polígono.

La fecha fijada para la asamblea general ordinaria y extraordinaria es el 30 de marzo. Si, además de Manuel Cañete, concurren otros candidatos, se celebrarían elecciones. El plazo para presentarse irá hasta el 15 de marzo. Luego vendrían esas dos semanas de campaña. "Si hay más candidaturas, bienvenidas sean", subrayó Cañete, que reivindicó que el trabajo en la ejecutiva está repartido, de ahí que una nueva etapa como líder de la FAV pueda ser más llevadera. "También vamos a incorporar gente nueva", resaltó.

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Gijón

Otro de los motivos por los que la junta aboga por la continuidad es el "timing", con la ciudad en pleno mandato de la actual Corporación y un año 2027 en el que habrá comicios municipales. La asamblea de ayer, celebrada en la sede de la FAV, en Moreda, no giró solamente en torno al calendario electoral del colectivo. Se habló, entre otras cuestiones, de las Jornadas sobre Soledad no Deseada que tuvieron lugar hace unas semanas, de la última movilización contra el tráfico pesado que atraviesa La Calzada o de consejos y empresas municipales, como Emtusa. A este último respecto, Cañete aludió a los cambios de frecuencias en algunas líneas y resaltó que, por ejemplo, en la 18 deberían volver los horarios antiguos.

En cuanto a los parques de baterías, Manuel Cañete valoró positivamente que el gobierno local esté trabajando en la posibilidad de impulsar una moratoria, si bien lamentó el proyecto previsto en el Puerto de El Musel, consistente en la instalación de seis parques de baterías en una de sus parcelas. "Nos preocupa; el Puerto es como un agujero negro que engulle todo", confesó Cañete finalizado el encuentro de la FAV, donde asimismo se puso el foco en las acciones para conmemorar el inminente 8M.

Coloquio sobre contaminación y salud en La Calzada

Por otro lado, el salón de actos del Ateneo de La Calzada acogerá hoy, a las 19.00 horas, la charla-coloquio "Aire que enferma. Evidencias médicas sobre contaminación y salud", destinada a abordar el impacto de la polución en la salud pública. Intervendrán Laura Pi y Alba Fernández, médicas de familia; Carmen Yano, radióloga del Hospital de Cabueñes; y Fructuoso Pontigo, representante de la Coordinadora Ecologista de Asturias.

Una jornada que llega días después de la mencionada manifestación que partió de Cuatro Caminos y culminó en la plaza Mayor, en la que centenares de vecinos alzaron la voz contra los camiones.

