Mejoras en el local social, obras en caminos o señalética: las peticiones de las parroquias gijonesas de La Pedrera y Lavandera al Ayuntamiento
El edil forista Gilberto Villoria toma nota de las reivindicaciones vecinales
El concejal de Infraestructuras Urbanas y Rurales, el forista Gilberto Villoria, mantuvo este martes sendas reuniones con las asociaciones vecinales de La Pedrera y Lavandera. La primera transmitió al edil la necesidad de acometer mejoras en el local social debido a las humedades o a carencias de pintura. También por el estado de las ventanas. En ese sentido, las labores en las mismas previsiblemente se presupuestarán para 2027. Todo hace indicar que conllevarán un gasto importante.
Respecto a Lavandera, en la reunión se abordaron las obras en caminos. Una de las actuaciones, por ejemplo, será una escollera en el camín de Peña Les Cueves y un paño de aglomerado en el Toral. Asimismo, el gobierno local estudiará varias peticiones de alumbrado y está prevista alguna actuación relativa a la señalética. La asociación vecinal de la parroquia también trasladó que el local social requiere mejoras.
