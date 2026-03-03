Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una mujer fue estafada con 650 euros en el alquiler de un piso en Gijón y el caso llega a juicio en Pontevedra

La víctima tuvo que pedir dinero prestado para pagar la fianza de otra vivienda

Un piso en alquiler.

A. R.

Gijón

La sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, enjuiciará el próximo mes de mayo a un hombre que está acusado de estafar 650 euros en el alquiler de un piso en Gijón a una mujer que se interesó por el inmueble.

Pese a que la vista estaba programada para esta semana, con la intención de que acusado y denunciante llegaran a una conformidad, finalmente no hubo acuerdo y se verán abocados a juicio.

Según el escrito de la Fiscalía, los hechos que se revisarán ocurrieron hace casi un año, en marzo de 2025. En esa fecha, un hombre ofreció en alquiler un piso situado en Gijón. Lo hizo dándole publicidad, ya que lo anunció en un popular portal inmobiliario de gran impacto. Según la acusación pública la oferta la hizo el hombre pese a que sabía que no podría cumplir con esa cesión de vivienda. Lo que no impidió que cerrara un acuerdo con una mujer que se interesó por dicha vivienda. Cerraron el alquiler con el acuerdo de que la mujer le transferiría 650 euros al supuesto propietario, en concepto de reserva y para tener la prioridad de disponer de la vivienda.

La víctima pagó, pero la realidad es que en ningún momento pudo disponer del inmueble. El perjuicio que le causó la entrega del dinero la obligó a pedir prestado a terceros para hacer frente al pago de la fianza por el alquiler de otra casa.

Este tipo de estafa, que sucede sobre un bien básico que es la vivienda, tiene una penalización agravada. Por todo ello, el ministerio público pide que el procesado sea condenado a 1 año y 10 meses de prisión, y que pague una multa de 2.700 euros.

También reclama que indemnice a la perjudicada en los 650 euros estafados más intereses, y en cualquier otra cantidad que resulte acreditada en el juicio o en ejecución de sentencia.

TEMAS

