El onanista de la Escalerona acaba detenido al intentar allanar una casa en Gijón y agredir sexualmente a la dueña

El hombre que hace unas semanas fue sorprendido masturbándose en el entorno de la Escalerona, y que desde entonces ha provocado numerosos incidentes en distintos puntos de la ciudad, desde molestias a los peatones hasta encaramarse en las banderas del Palacio de Justicia, ha vuelto a ser detenido esta mañana después de intentar allanar una vivienda de la calle Marqués de San Esteban y de agredir sexualmente a la dueña de la vivienda y agredir físicamente a su marido.

El incidente ocurrió sobre las nueve de la mañana en la confluencia con la calle Matadero Viejo. Este individuo, que ayer mismo provocó un altercado en los Juzgados y, poco después, a los conductores que atravesaban el viaducto de Carlos Marx, se abalanzó sobre una mujer que salía de casa. Las fuentes consultadas por este periódico relatan que este hombre, con posibles problemas psiquiátricos, trató de besar y la agredió sexualmente con tocamientos al tiempo que le arrebataba con fuerza las llaves de su casa.

Una vez logró las llaves trató de meterse en el piso en cuestión, donde estaba el marido de la víctima. A este hombre también le agredió físicamente, propinándole un mordisco. Nada más ocurrir los hechos, la mujer afectada comenzó a gritar y a pedir ayuda. Hasta la zona se desplazaron rápidamente varias patrullas de la Policía Nacional.

Los agentes lograron reducir a este individuo y proceder a su detención. Fue trasladado a dependencias policiales en la comisaría de El Natahoyo después de más de una semana provocando distintos incidentes. Cabe recordar que, además de ser sorprendido masturbándose en la Escalerona, también entró a robar al Real Club Astur de Regatas. Ayer mismo varios agentes de la Policía Local tuvieron que intervenir después de que se subiese a la barandilla del Palacio de Justicia y se negase a bajar. Luego huyó a la carrera.

Este individuo es de origen senegalés de 35 años y acumula numerosas detenciones en la ciudad.