Primer espaldarazo judicial a las políticas en asturiano del Ayuntamiento de Gijón

En el ya largo lío judicial del Ayuntamiento de Gijón por sus actividades culturales relacionadas con el asturiano, con varias demandas interpuestas por el grupo municipal de Vox, acaba de llegar un primer espaldarazo para el Consistorio. Los integrantes del Conseyu Asesor de la Llíngua fueron informados este martes de que las últimas denuncias que había puesto el partido, relacionadas con una exposición en asturiano y con la actividad de la Oficina de Normalización Llingüística, habían sido desestimadas. El fallo, no obstante, se recibe por ahora con mucha prudencia, ya que sigue vigente el plazo de recurso.

Como ya es sabido, el plan de normalización llingüística de Gijón fue tumbado judicialmente tras una demanda de Vox y, principalmente, por una cuestión de forma, ya que se entendió que el plan tenía un carácter normativo (algo que el Consistorio no compartía, porque había pensado ese plan como un decálogo de recomendaciones y no como imposición) y que, por ello, tendría que haberse tramitado con cuestiones como una fase de consulta previa y un informe económico.

Vox, después, y con esa sentencia en la mano, denunció a inicios de año la organización de una exposición en asturiano y que la oficina de normalización local promoviese mensajes en este idioma, pero este segundo intento de judicializar estas políticas culturales, por ahora, no han dado sus frutos.