Sara Condado, realizadora y fotógrafa: "El ritmo de vida tranquilo de Asturias ayuda a ser más creativo"

La realizadora y fotógrafa Sara Condado (Gijón, 1988), quien acaba de regresar a su ciudad natal tras 16 años en Madrid, y que ha realizado proyectos para artistas como "Lori Meyers", "León Benavente" o Nacho Vegas, protagonizará mañana por la tarde la grabación del videopodcast "¿Ha matado el vídeo a la estrella de la radio?". En la cita, que tendrá lugar en la coctelería Varsovia desde las 19.00 horas, Condado conversará con el músico Igor Paskual.

¿La imagen y el sonido funcionan como aliados en publicidad o hay cierto choque?

Van de la mano. El concepto audiovisual tiene que englobar todo y para contar una historia deben ser complementarios.

¿Cuál de los dos predomina actualmente?

A nivel personal, como estudié Cinematografía, la imagen la domino por encima del sonido. Si bien, mi mayor hobby es la música. Por suerte, tengo la posibilidad de aunarlos a la hora de narrar historia. Más allá de mi caso, la imagen tiene un mayor peso por la manera de consumo que hay en redes sociales, en las que el sonido puede estar silenciado o ser secundario porque hay subtítulos.

En plena era de la inmediatez y de publicaciones prácticamente constantes, ¿resulta complicado ser una profesional creativa?

Sí, es muy complicado. De hecho, no solo es complicado, sino que también es frustrante porque aparte de saber las herramientas necesarias a título de imagen para contar algo, tienes que saber cómo poder contentar al clienta para contarlo de la manera que él espera y no tanto de la forma que tú lo harías. Eso acaba siendo un baile y un tira y afloja para llegar a un acuerdo con el que los dos estéis contentos. Yo tengo mi propia identidad, pero si ellos tienen algo muy claro, no dejan participar a esa identidad y todo se vuelve muy igual. Eso es lo que nos pasa un poco en publicidad, donde puedes ser muy creativo pero todo se vuelve muy igual. Para mí, eso es un impedimento de creatividad y un reto de trabajo.

¿Esa homogeneidad ha crecido mucho en los últimos años?

Creo que va a hacerlo mucho a partir de ahora. Ha habido un crecimiento, pero ahora va a crecer mucho más esa homogeneidad. Creo que eso, en un futuro próximo o lejano, nos llevará a que esa homogeneidad vaya desapareciendo de nuevo y que la identidad de cada creador tenga más peso. Ahora mismo consumimos cosas que son muy similares entre ellas y la inteligencia artificial va a hacer que explote la necesidad de buscar de nuevo esas identidades personales.

¿Cómo logra no perder su identidad?

Las claves son no olvidar por qué te iniciaste en este mundo y hacer que tu identidad sea algo que te guste. Que sea algo con lo que te veas a título personal representado. Eso hace que no quieras dejar de trabajar así.

Ha regresado a Gijón para iniciar una nueva etapa.

He estado 16 años en Madrid y me apetecía volver a vivir en Gijón. Es una decisión que he tomado a raíz de lo que hemos hablado hasta ahora. Busco olvidarme un poco de lo "mainstream" y del "show business" para poder desarrollar aquí una creatividad más acorde con mi identidad. Quiero poner en marcha proyectos personales, ya que llevo muchos años trabajando para otros y también me apetece desarrollarme a mí como realizadora y como fotógrafa. Además, aquí también quiero desarrollar algo más narrativo, incluso de cortometraje o documental, que nunca he tenido esa oportunidad y me atrae estar en la gran pantalla.

¿Dejará de trabajar con grandes artistas en Madrid?

No. Ahora espero tener nuevas oportunidades aquí para conocer a nuevos artistas y nuevos proyectos que pueda poner en valor y trabajar, pero un pie lo tengo que tener en Madrid y estoy encantada con ello. Va a ser una etapa más tranquila y más creativa, pero no me desvinculo del todo. Madrid es mi segundo hogar y nunca voy a renegar de eso.

¿Asturias es una comunidad favorable para la creación audiovisual?

Totalmente. Por un lado está el entorno, que es indiscutible que es un paraje increíble. Pero, sobre todo, lo que me atrae y creo que es bueno para la creatividad es el ritmo tranquilo que tiene la región y Gijón como ciudad. Eso es lo que creo que determina su diferencia con otras comunidades. Tiene un ritmo tranquilo y saludable donde tu cuerpo y tu mente están mucho más alineados con uno mismo. Eso hace que, para mí, sean un punto donde me encuentro conmigo misma y confío en que de ahí puedan florecer más ideas creativas que en ciudades en las que hay un ritmo más frenético en el que no es posible ni pararte a pensar qué tal estás. Por lo tanto, la manera de vivir que tenemos en Asturias hace que sea un sitio increíble para desarrollar la creatividad.

Ha trabajado para grandes cantantes y grupos españoles como "Lori Meyers", "León Benavente" o Nacho Vegas. ¿Qué le han aportado esas experiencias?

Los proyectos relacionados con la música son muy personales. La premisa es poner imágenes a bandas que son artísticas de base. Entonces, para mí, trabajar con ellos es un regalo. El último videoclip que hice fue el de Nacho Vegas, que me sirvió para volver a los orígenes de Gijón. Tenía eso pendiente y me gustó aprovechar todos los proyectos previos para venir a Gijón y hacer una pieza para un artista tan referente en Gijón como Nacho Vegas. Con ese videoclip cerré un círculo y me sirvió como remate para decidir que quería volver a vivir aquí.

También ha realizado proyectos con artistas como Camilo o Bad Gyal, cuyo público es mucho más joven.

Son proyectos para un público mucho más numeroso y más joven. A mí me encanta orientar cada trabajo de diferente manera, teniendo en cuenta el artista, su público y la manera en la que puedes ilustrar todo dentro de su propia identidad. La mayor diferencia entre los proyectos más independientes y estos que son más internacionales es que hay una marca detrás que los respalda económicamente y que toma las decisiones finales. La marca y el artista tienen un poder de decisión muy fuerte. En cambio, en los trabajos más independientes, el acuerdo se toma entre el grupo y yo, por lo que es más cercano. Eso se nota mucho en el resultado. Me encuentro mucho más a gusto con los independientes porque puedo desarrollar la idea que tengo a priori. No obstante, soy una persona que se motiva mucho y trabajar con artistas internacionales lo veo como un reto. Cuando lo termino y veo que se ha llegado a un término medio entre el artista, la marca y yo, me siento realizada y satisfecha.

¿Cómo afronta la grabación del videopodcast?

Me parece una iniciativa muy buena de Nordeste para hablar de la cultura asturiana. Es muy necesario darle ese altavoz

¿En qué situación se encuentra la cultura en la región?

Noticias relacionadas

La cultura en España siempre está en segunda división. Hay muchas cosas que solucionar y muchos problemas sobre la mesa, pero la cultura siempre es algo que favorece al individuo y que no se puede dejar de lado. En Asturias hay movimiento, pero siempre tiene que haber más.