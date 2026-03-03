La Universidad apura su plan especial definitivo para la residencia de estudiantes de Gijón
"Se han concluido todas las modificaciones requeridas", apuntan desde la institución académica, que espera presentarlo este mes al Ayuntamiento
El proyecto debe aprobarse en Pleno municipal antes de su licitación
El camino para la anhelada llegada de la residencia de estudiantes a Gijón continúa dando pasos. Marzo se antoja clave. "Se han concluido ya todas las modificaciones requeridas para el plan especial y se va a presentar la versión definitiva al Ayuntamiento este mes", aseguran fuentes de la Universidad de Oviedo. Estas señalan que "se han culminado los trámites necesarios para que la futura residencia universitaria comience a materializarse". Ahora bien, aún queda trecho por recorrer.
El rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, ya ha manifestado en varias ocasiones que el objetivo de la institución académica es acometer la licitación del complejo —que se ubicará en la explanada de Marina Civil— a lo largo de este 2026. Eso sí, es indispensable primero la aprobación de un plan especial en el Pleno municipal. La licitación, solventado ese procedimiento, sería lo siguiente.
Son varios los actores que tienen cosas que decir en el proyecto. Por ejemplo la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA), que en su momento solicitó más información sobre el plan de la Universidad. Este organismo vigila que los cambios se ajusten a la norma y su visto bueno es imprescindible. También el del Ayuntamiento, pues la iniciativa de la residencia implica variaciones en el Plan General de Ordenación (PGO).
Se calcula que el complejo, configurado como un hotel de tres estrellas, acoja unas 350 camas, con 100 habitaciones dobles y otras 150 individuales.
