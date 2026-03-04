Arranca en Gijón la 35.º Muestra de Artes Plásticas de Asturias: "Fortalece el talento juvenil"
La exhibición, que consta de obras de siete creadores regionales, permanecerá abierta hasta el 29 de marzo en el Antiguo Instituto
Gijón responde con puntualidad, una vez más, a una de las citas imperdibles del panorama artístico asturiano. El Antiguo Instituto acogió este miércoles, 4 de marzo, la presentación de la 35.º Muestra de Artes Plásticas del Principado de Asturias (Mappa). La exhibición, que se extenderá hasta el 29 de marzo, representa una "herramienta para la promoción y fortalecimiento del talento artístico juvenil", tal como señaló la viceconsejera de Derechos Ciudadanos del Principado, Beatriz González Prieto.
Junto a ella, acudió al el director general de Juventud, Francisco de Asís Olanda, para quien el valor de la muestra reside tanto en la "cuantía de sus premios" -12.000 euros en total- como en la "plataforma promocional" que supone para quienes inician su carrera profesional.
El certamen, que convoca anualmente el Instituto Asturiano de la Juventud, se integra en esta edición relativa a 2025 por las obras de siete artistas regionales: Raquel Lobo (Premio "Asturias Joven de Artes Plásticas 2025"), Andrea Álvarez Fernández, Elise Florentino, Alejandro Fuertes, Jonás San Miguel Pilarte, Irene Trapote y Aida Valdés.
"Las mujeres vuelven a ser predominantes, de forma espontánea y natural, sin pretenderlo, pero constatando una tendencia inevitable", indicó por su parte el comisario de la exposición, Luis Feás Costilla.
Esta cuestión, la de que cinco de las siete personas escogidas sean féminas, se refleja en las obras en "sensibilidad hacia los cuidados, el bienestar mental, el terreno afectivo, las recreaciones íntimas, el empoderamiento, los trabajos feminizados o la violencia sexista", entre otras cuestiones, indicó Feás.
A la puesta de largo de la exhibición acudieron también la concejala de Cultura de Gijón, Montserrat López Moro; el director de la Fundación Municipal de Cultura, Aitor Martínez Valdajos, y las artistas del elenco elegido Irene Trapote y Raquel Lobo.
